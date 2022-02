Skakalci so se spoznali s srednjo napravo na OI

Smučarski skakalci so opravili prve skoke za trening pred tekmo na srednji skakalnici v Džangdžjakovu na olimpijskih igrah v Pekingu. Za njimi so uspešno opravljene tri serije. Z daljavo dneva se lahko pohvali Norvežan Halvor Egner Granerud, a tudi Slovenci so bili več kot uspešni.

icon-expand Halvor Egner Granerud se lahko pohvali z daljavo dneva. FOTO: Damjan Žibert V prvi seriji je bila najboljši Slovenec Cene Prevc z 99.5 metri na tretjem mestu, Timi Zajc je z 98 metri imel pet oceno, Peter Prevc s 95.5 metri 10. oceno, Lovro Kos je z 94 metri imel 17. oceno, Anže Lanišek pa s 95 metri 21. oceno serije. Najboljši je bil Avstrijec Manuel Fettner s 101 metrom. V drugi seriji je bil s 103.5 metri najboljši Halvor Egner Granerud, Zajc je z 99.5 metri imel šesto oceno, Peter Prevc s 103.5 metri 11. oceno serije, Kos s 102 metroma 14. oceno, Cene Prevc je s 100 metri imel 22. oceno, Lanišek pa z 90.5 metri 32. oceno serije. Na tretjem treningu je bil najboljši Rus Jevgenij Klimov s 101.5 metri, Peter Prevc je s 102 metroma imel tretjo oceno, Kos s 101 metri četrto oceno, Zajc in Cene Prevc sta s po 97 metri imela 19. in 20. oceno, Lanišek pa je s 96 metri imel 23. oceno.