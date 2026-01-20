Skakalci strnili vtise pred Oberstdorfom

Pred skakalci je po novoletni turneji drugi vrhunec olimpijske zime. Konec tedna jih čaka svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu. Slovenci bodo na svetovnem prvenstvu branili ekipni naslov, Timi Zajc pa je bil na zadnjih dveh SP srebrn in bronast. Prvi favorit ostaja Domen Prevc . Mesto v ekipi so si poleg Prevca in Zajca, ki je prav SP izpostavil kot osebni cilj sezone, ter zadnjega zmagovalca poletov lanske zime Anžeta Laniška zagotovili še Rok Oblak , Žak Mogel in Žiga Jančar .

"Imamo tri zelo močne fante, četrtega člana ekipe pa bomo določili po četrtkovem uradnem treningu, izbirali bomo med Oblakom, Mogelom in Jančarjem. To so vsi mladi fantje in pred njimi je še veliko izzivov in dobrih tekem v karieri. Vsi potniki na svetovno prvenstvo so že leteli daleč, imamo tudi svetovnega rekorderja. Pričakovanja so visoka, fantje pa bodo naredili svoje in pokazali to, kar delamo in kar znamo" je uvodoma povedal pomočnik selektorja Miran Zupančič .

"Ne obremenjuje me to, da sem prvi kandidat za zmago in da so pričakovanja velika. Treba je oddelati svoje. Zamudil sem na novinarsko konferenco, ker sem po zamudi letala moral pripraviti stvari za Oberstdorf. Načrti se ti podrejo, a tako je. Želiš si, da je vse, kot mora biti. Petek pa bo že pokazal, kaj in kako. Gremo korak za korakom," je dejal Prevc, ki bo v Nemčiji prvi favorit za končno slavje.

Zajc je poudaril, da je težko govoriti o pričakovanjih, če imaš v ekipi najboljšega na svetu, Lanišek, ki je po zmagi v Zakopanah izpustil svetovni pokal v Sapporu in se na svetovno prvenstvo pripravljal v Kranju, pa stavi na dobre občutke.