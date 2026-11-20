V novi zimi bo Domen Prevc skušal potrditi status najboljšega skakalca na svetu in poseči po novih mejnikih, njegova mlajša sestra Nika Prevc pa bo lovila že četrti zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago sezone. Slovensko žensko reprezentanco bodo na uvodnih tekmah sezone zastopale Nika Prevc, Nika Vodan, Maja Kovačič, Katra Komar, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek, moško četverico pa sestavljajo Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak.
Norvežani in Norvežanke imajo očitno novo 'šiviljo', Nika Prevc uvodoma povprečna
V olimpijskem Lillehammerju se je začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenska reprezentanca v poolimpijsko zimo vstopa z visokimi pričakovanji po izjemnih dosežkih Domna in Nike Prevc v minuli. Zima bo posebna tudi zaradi premierne novoletne turneje za ženske, vrhunec pa bo svetovno prvenstvo v Falunu. Za začetek je na programu mešana ekipna tekma.
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