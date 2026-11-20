V olimpijskem Lillehammerju se je začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenska reprezentanca v poolimpijsko zimo vstopa z visokimi pričakovanji po izjemnih dosežkih Domna in Nike Prevc v minuli. Zima bo posebna tudi zaradi premierne novoletne turneje za ženske, vrhunec pa bo svetovno prvenstvo v Falunu. Za začetek je na programu mešana ekipna tekma.