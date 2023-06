Skakalci v Zakopanah danes brez posamične tekme

"Sama moč vetra ni bila problem, ampak spreminjanje njegove smeri. Razmere so bile pretežke za tekmo. Žirija je ocenila, da je ne bi mogla kontrolirati. Na manjši skakalnici se je še možno malo prilagajati in so to skušali narediti do zadnjega, ampak enostavno vetrovni pogoji niso bili taki, da bi zagotovili enakovredne pogoje za nastop vsem," je povedal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Potem ko so v torek skakalke opravile ognjeni krst zimskega športa na poletnih evropskih igrah, Nika Prevc je osvojila srebro na srednji skakalnici, so se dan pozneje po skakalnici zimskošportnega središča Malopoljske spustili še tekmovalci.

Zaradi deževnega in oblačnega vremena je bilo za ta letni čas kar hladno, 11 stopinj Celzija je bilo v trenutku odpovedi, sneg pa je bil le na vrhovih oddaljenih visokih okoliških gora. Tudi veter je občasno zapihal z veliko močjo in povzročal premore med skoki, saj so zastavice v rokah trenerjev opazno plapolale.