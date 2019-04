Skakalci že začeli s pripravami na novo sezono: Nekaj sprememb v strokovnem štabu

Kot je pojasnil glavni trener Gorazd Bertoncelj, A-ekipo sestavlja šest tekmovalcev: Peter Prevc, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Anže Semeničin Jernej Damjan. "Oni so dosegli postavljene kriterije," pravi Bertoncelj. Mlado A-ekipo sestavljalo Tilen Bartol, Žiga Jelar, Bor Pavlovčičin nov obraz Žak Mogel.

V strokovnem štabu je prav tako prišlo do določenih sprememb. Nov je trener pomočnik, to je Robert Hrgota, ki bo nadomestil Nejca Franka. Tudi fizioterapevt je nov, namesto Urbana Jarcaje to Žiga Tavčar, ki bo sodeloval z Urbanom Komacem. "Iščemo še trenerja, ki bo izdeloval drese. Mislim, da bomo že po prvomajskih praznikih našli končno rešitev. Fred Zoz, ki je zdaj skrbel za to, je odšel za boljšo ponudbo na Finsko," je dejal Bertoncelj. Ta pravi, da je koledar tekem znan, "gledali bomo, da bodo fantje na tekme odšli čim bolje pripravljeni in da bodo tudi rezultati čim boljši". Dodaja, da vsi fantje ne bodo odšli na vse poletne tekme, a da se bodo dogovorili tako, da bodo vsi imeli zadostno število tekem poletne velike nagrade in dovolj časa za kvalitetno pripravo na zimsko sezono.