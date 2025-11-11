Svetli način
Zimski športi

Skakalci želijo miren uvod v zimo: 'Lanske dosežke lahko presežemo'

Ljubljana, 11. 11. 2025 17.04 | Posodobljeno pred 26 minutami

Avtor
Marko Juvan , Andraž Hočevar , STA
Čez slaba dva tedna se bo v norveškem Lillehammerju začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške in ženske. Slovenski reprezentanci si želita miren uvod v olimpijsko zimo, oba svetovna prvaka iz minule sezone Nika in Domen Prevc sta zadovoljna s pripravljenostjo. Kot je dejal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik, prihaja izjemno polna sezona z več vrhunci.

"Vrhuncev je ogromno, začenši z uvodom svetovnega pokala, ki nas vedno malce drži pod pritiskom. Sledi novoletna turneja, turneja dveh večerov za dekleta, takoj po novem letu domače tekmovanje za dekleta na Ljubnem, svetovno prvenstvo v poletih, olimpijske igre in na koncu sezone še domača tekmovanja na finalu svetovnega pokala v Planici, kjer bodo letos prvič nastopili tako fantje kot dekleta," je glavne vrhunce sezone nanizal Gorazd Pogorelčnik in dodal, da to zimo ne bo miru, saj si vrhunci sledijo eden za drugim.

Robert Hrgota
Robert Hrgota FOTO: Aljoša Kravanja

Selektor moške vrste Robert Hrgota je povedal, da so v pripravah na olimpijsko zimo nekoliko več časa namenili opremi in novim pravilom, da bo sezona stekla čim manj stresno. "Kar se treningov in priprav tiče, smo se držali preverjenega recepta. Malo bolj smo se poglobili v opremo, ostale stvari pa smo načeloma peljali tako, kot smo si zamislili. Lani na začetku sezone nismo tekmovali tako, kot je treba, tako da prav visoko letvice nismo postavili in bo letos malo lažje začeti. Letos lahko te dosežke presežemo," je dejal selektor in povedal, da bo postava za uvodni norveški vikend znana šele konec tedna po treningih v Kranju.

"Menim, da grem v novo sezono lahko zelo mirno. Opravil sem vse, kot sem si zamislil. Mislim, da bo to ena mojih glavnih nalog, ki jih moram zdaj sam pri sebi premisliti, in delati na tem, da grem res mirno. Ostalo se bo že poklopilo," je dejal Prevc. Najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu zadnjih nekaj sezon Anže Lanišek v vsako sezono vstopi tudi z mislijo na kristalni globus.

Anže Lanišek
Anže Lanišek FOTO: Aljoša Kravanja

"Vedno v sezono vstopim z mislijo na največ. To je želja, cilj. Veliki kristalni globus se zgodi, treba ga je graditi dlje časa. Potrebno je biti potrpežljiv. Če se zgodi, se zgodi, če ne, imamo pa še dovolj dela za naprej," je dejal Lanišek. Uvodna tekma svetovnega pokala bo 21. novembra preizkušnja mešanih ekip, v soboto in nedeljo sledita posamični tekmi v obeh konkurencah.

smučarsko skoki prevc
