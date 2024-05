Zimski junaki znova zablesteli

Skakalci in skakalke so se letos skupno na zmagovalni oder povzpeli 36-krat, med najboljšo deseterico pa člani skakalne vrste beležijo kar 114 uvrstitev. Zelo uspešno je bilo tudi svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu, kjer je Timi Zajc osvojil bronasto medaljo, ekipno pa so Lovro Kos, Domen in Peter Prevc ter Zajc znova poleteli do zlate snežinke.

Skupno so zabeležili 172 uvrstitev med najboljšo deseterico. Sezona preboja na sam vrh je Niki Prevc prinesla sedem posamičnih in eno super ekipno zmago ter veliki kristalni globus, sedmega posamičnega za Slovenijo ter skupno že osmega, če sem dodamo še globus za pokal narodov v ženskih skokih za sezono 2021/22.

Tradicionalno so se največkrat veselili smučarski skakalci in skakalke. Skakalcem je uspel poseben dosežek, saj se je kar pet različnih orlov veselilo zmage v pretekli sezoni. Lovro Kos je zmagal dvakrat, po enkrat pa Anže Lanišek , Domen Prevc , Timi Zajc in sveži upokojenec Peter Prevc , Slovenija pa je postala četrta država s petimi različnimi zmagovalci v isti sezoni.

Na belih strminah je najbolj navduševal Žan Kranjec, ki je bil vse do konca sezone v igri za uvrstitev med najboljše tri v skupnem veleslalomskem seštevku, kamor pa mu kljub trem tretjim mestom in še štirim uvrstitvam med deseterico ni uspelo priti.

Prav ob koncu sezone se je na zmagovalni oder v smuku zavihtela še Ilka Štuhec, ob omenjenih štirih uvrstitvah na zmagovalni oder pa so slovenski alpski smučarji in smučarke skupno 17-krat končali med najboljšimi desetimi uvrščenimi na tekmah svetovnega pokala.

Stopničk so se veselili tudi v deskanju na snegu. V začetku leta je bil v paralelnem veleslalomu drugi Tim Mastnak, ob koncu sezone sta na ekipnem paralelnem slalomu drugo mesto zasedla tudi Žan Košir in Gloria Kotnik. Deskarji in deskarke na snegu so temu dodali še 18 uvrstitev med prvo deseterico.

Šestnajstkrat so med prvo deseterico končali biatlonci in biatlonke, tokrat brez stopničk, katerim sta bila ob začetku sezone najbližje Jakov Fak in Polona Klemenčič na tekmi dvojic v Östersundu, ko sta zasedla četrto mesto.

Ob vrnitvi po poškodbi Eme Volavšek so se dveh uvrstitev med deseterico lahko razveselili tudi v nordijski kombinaciji.

V skupnih seštevkih so med najboljšo peterico končali Nika in Peter Prevc ter Žan Kranjec, med deset najboljših na svetu pa so še Nika Križnar, Ilka Štuhec, Lovro Kos, Tim Mastnak ter Gloria Kotnik.