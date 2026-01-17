Skakalkam v Zhangjiakouju nagaja vreme, odpadle so kvalifikacije

Nika Prevc je v petek v Zhangjiakouju zanesljivo premagala vse tekmice in po dvojčku v Beljaku in na Ljubnem prišla do pete zaporedne zmage, desete v sezoni ter že 32. v karieri.
Z novo zmago je Prevc prednost v svetovnem pokalu pred Japonko Nozomi Maruyama povečala na 320 točk.
Dvakratna svetovna prvakinja in rekorderka ter branilka velikega kristalnega globusa je druga najboljša po številu zmag v zgodovini z 32. Na vrhu je za zdaj še nedotakljiva Japonka Sara Takanashi s 63 zmagami.
Preostali slovenski reprezentantki na Kitajskem sta Katra Komar in Maja Kovačič, saj je nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan obležala z visoko vročino in na olimpijski skakalnici Snow Ruyi ne bo nastopila.
