Skakalkam v Zhangjiakouju nagaja vreme, odpadle so kvalifikacije

Nika Prevc je v petek v Zhangjiakouju zanesljivo premagala vse tekmice in po dvojčku v Beljaku in na Ljubnem prišla do pete zaporedne zmage, desete v sezoni ter že 32. v karieri.

Z novo zmago je Prevc prednost v svetovnem pokalu pred Japonko Nozomi Maruyama povečala na 320 točk.