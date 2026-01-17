Naslovnica
Zimski športi

Skakalkam v Zhangjiakouju nagaja vreme, odpadle so kvalifikacije

Peking, 17. 01. 2026 08.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nika Prevc

Na prizorišču olimpijskih iger 2022 v Pekingu smučarskim skakalkam nagaja vreme. Organizatorji so namreč sporočili, da so kvalifikacije za današnjo drugo tekmo svetovnega pokala v Zhangjiakouju odpadle, tako da bodo v prvi seriji nastopile vse skakalke s startnega seznama. Nika Prevc bo danes lovila že 33. zmago v karieri.

Nika Prevc je v petek v Zhangjiakouju zanesljivo premagala vse tekmice in po dvojčku v Beljaku in na Ljubnem prišla do pete zaporedne zmage, desete v sezoni ter že 32. v karieri.

Z novo zmago je Prevc prednost v svetovnem pokalu pred Japonko Nozomi Maruyama povečala na 320 točk.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Dvakratna svetovna prvakinja in rekorderka ter branilka velikega kristalnega globusa je druga najboljša po številu zmag v zgodovini z 32. Na vrhu je za zdaj še nedotakljiva Japonka Sara Takanashi s 63 zmagami.

Preostali slovenski reprezentantki na Kitajskem sta Katra Komar in Maja Kovačič, saj je nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan obležala z visoko vročino in na olimpijski skakalnici Snow Ruyi ne bo nastopila.

nika prevc smučarski skoki Zhangjiakou

