Urša Bogataj (prvič v karieri) na stopničkah na Ljubnem, zmaga na Norveško

S prvo od treh tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske se je na Ljubnem ob Savinji začel skakalni praznik pod Rajhovko. Že v kvalifikacijah je bila med Slovenkami najboljša Urša Bogataj, ki je bila druga, Nika Križnar je zasedla šesto mesto. Tudi na tekmi so bile naše zelo vidne, Bogatajeva je osvojila odlično tretje mesto, Križnarjeva pa šesto. Zmagala je Norvežanka Maren Lundby.

Tridnevni skakalni praznik na Ljubnem ob Savinji je s slovenskimi nastopi začela mlada Katra Komar, ki je z 82 metri ter 111,3 točkami dobro opravila s svojo nalogo in si kmalu zagotovila tretje točke v karieri. Kmalu za njo je najboljši skok na Ljubnem včeraj in danes prikazala Jerneja Brecl, ki je z 82.5 metri in 113,9 točkami prav tako skočila med dobitnice točk, bila je tik pred Komarjevo na 23. mestu. Špela Rogeljje ob bučni podpori domačih gledalcev s 85 metri in 119,1 točkami po svojem nastopu prevzela vodstvo in tam vztrajala kar nekaj časa, na koncu pa je po prvi seriji zasedala 14. mesto.

Na tekmi je nastopila peterica slovenskih skakalk, vse pa so se uvrstile v finalno serijo in dobile točke svetovnega pokala.

S številko 30 je nato izjemno skočila Urša Bogataj, kar 91 metrov, s 130,5 točkami pa se je za dolgo zasidrala v vodstvu, po prvi seriji pa je zasedala visoko 4. mesto. Žirija tekmovanja je po njenem sijajnem skoku znižala zaletišče. Nika Križnar je kot zadnja naša pristala pri 86.5 metrih, malce težav pri doskoku pa ji je skupaj prineslo 125,5 točk, kar je bilo dovolj za trenutno 3. in končno 9. mesto po prvi seriji. Znova je vodila Maren Lundby z 90.5 metri in 134,8 točkami pred Japonko Saro Takanaši, ki je z 90 metri in 134,0 točkami zasedala drugo mesto, tretja je bila Nemka Katharina Althausz 89.5 metri in 131,8 točkami. Nika Križnar v finalni seriji postavila daljavo dneva



Nika Križnar je v finalni seriji z 91.5 metri postavila daljavo dneva. FOTO: Damjan Žibert

V finalni seriji je Komarjeva še za dva metra izboljšala svojo daljavo, pristala je pri 84 metrih, z 225,9 točkami pa je na 25. mestu postavila rezultat kariere. "Zelo sem zadovoljna, da mi je v finalu uspel še en lep skok. Tudi če v prvi seriji ni bilo ravno tako, kot sem si želela, sem vseeno danes še vedno zelo zadovoljna," je za spletno stran krovne smučarske zveze povedala mlada Gorenjka po koncu prve tekme na Ljubnem. Takoj za njo je Breclova pristala pri 83.5 metrih, zbrala pa je 226,7 točk, tako da je Velenjčanka na koncu tekme končala tik pred Bohinjko na 24. mestu. "Odleglo mi je, da sta mi uspela dva super skoka, glede na včerajšnji trening in kvalifikacije. Lahko sem zadovoljna, pohvale pa tudi organizatorjem za odlično pripravljeno skakalnico," je po tekmi za SZS dejala Breclova. Tudi Rogljeva je bila po pristanku pri 86.5 metrih v finalni seriji znova zadovoljna, s skupno 240,5 točkami pa je zadržala zelo dobro 14. mesto. "Nobenega obžalovanja ni, skoki so že cel vikend stabilni. Tega sem vesela, to je bil moj cilj in tega si želim tudi v naslednjih dneh," je povedala Rogljeva.

Urša Bogataj je prvič v karieri skočila na oder za zmagovalke. FOTO: Damjan Žibert