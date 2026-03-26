Skakalke dopoldne le, če bodo razmere 100-odstotno varne

Jutranje sneženje, ki je nevarno zmehčalo doskočišče in tako organizatorjem povzročalo veliko težav, se je do kosila umirilo. Napoved je, kar se padavin tiče, obetavna, saj novega snega najverjetneje ne bo več. Bi jo pa lahko v petek dopoldan skakalkam, za katere sta predvidena dva treninga pred sobotno tekmo, zagodel veter. "Vemo, da punce prvič skačejo na letalnici v Planici. Zato bomo maksimalno pozorni na varnost. Verjamem, da bomo tudi jutri zadevo uspešno izpeljali," v uspeh zavzete ekipe planiških organizatorjev verjame njen vodja Aljoša Dolhar.

Pravico nastopa na sobotni ženski tekmi ima le 15 najboljših skakalk aktualne zime. FOTO: Profimedia

Domačin iz Rateč ne skriva, da bodo najboljše skakalke na svetu svojo priložnost v petek dočakale le v primeru ustreznih razmer. Z glavo skozi zid ne bodo šli. "Žirija je enotna. Če ne bo 100-odstotno varno, bomo počakali na varne razmere ali prestavili trening, ker je popoldan napoved boljša." Ob 15. uri je nato predvidena prva od dveh moških posamičnih tekem. Govori se celo o možnosti, da bi enega od treningov izpeljali kar med obema serijama moške preizkušnje, vendar Dolhar trenutno še ne želi razmišljati o rezervnih scenarijih. "Zaenkrat gremo po planu, zjutraj bomo skušali s puncami opraviti dva lepa trening skoka," je dodal.

Aljoša Dolhar ne izključuje možnosti, da bodo skakalke priložnost v petek dočakale šele popoldan. FOTO: 24ur.com

Dolhar ponosen na svojo ekipo

V našem pogovoru se je dotaknil tudi maratonskega četrtkovega sporeda, ko je prvi trening zavoljo obilnega sneženja trajal več kot dve uri, drugi pa je bil zato odpovedan. Tudi v kvalifikacijah je nato prišlo do daljše prekinitve, saj se je veter vseskozi spreminjal. "Imeli smo velike težave, ker nismo mogli uporabiti dveh teptalnih strojev in nismo mogli zmešati novega snega s starim. Vnaprej smo vedeli, da bomo s tem imeli težave. Zato smo že ponoči na skakalnico poslali ekipo naših 'štamfačev'. Veliko dela in vložene energije je bilo, a smo veseli, da smo izpeljali po programu. Ponosen sem na ekipo, ki jo imamo."

Četrtkove kvalifikacije v Planici Damjan Žibert

Pertile: Zjutraj bomo videli, kakšen bo položaj