Skakalke na Japonskem še brez treninga, ker čakajo na svojo opremo

Na treningu je v odsotnosti Nike Prevc in tudi svetovne prvakinje iz Planice Alexandrie Loutitt – poleg Slovenk opreme nimajo še Kanadčanke, Romunke in tekmovalka Kosova – najboljše šlo domačinki Ito Juki, ki je bila v treh skokih za trening dvakrat najboljša in enkrat šesta.

Kot so sinoči sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, je slovenska ženska vrsta, v kateri so za mini japonsko turnejo poleg Prevčeve še Ema Klinec, Nika Križnar in Katra Komar, na Japonsko prispela brez opreme in prtljage.

"V tem trenutku aktivno sodelujemo z letalskimi družbami in agencijo ter z mednarodno smučarsko zvezo (Fis), da bi zaplet čim prej rešili. Ker se je podobno zgodilo tudi nekaterim drugim ekipam, bomo Fis zaprosili za prestavitev kvalifikacij, če oprema in prtljaga ne bosta prej dostavljeni," je sporočil Tomi Trbovc, zunanji sodelavec slovenske smučarske zveze za odnose z javnostmi.

Kvalifikacije bi morale biti na sporedu danes ob 16.30 po lokalnem času, vendar so jih organizatorji v dogovoru s Fisom prestavili na soboto ob 14.30.