Skakalke na Ljubnem zaradi premočnega vetra ob kvalifikacije

Smučarske skakalke, ki so se ta konec tedna že deveto leto zapored zbrale na Ljubnem ob Savinji na tekmah svetovnega pokala, so v petek zaradi premočnega vetra ostale brez treninga in kvalifikacij za nedeljsko posamično tekmo. Organizatorji so sporočili, da bodo trening opravili v soboto pred ekipno tekmo.

Norveška šampionka Maren Lundby (na fotografiji) je prva zasledovalka vodilne Avstrijke Chiare Hölzl. FOTO: AP Kot je določil selektor ženske vrste Zoran Zupančič, bodo na ekipni tekmi ‒ Slovenke so lani ekipno zasedle drugo mesto ‒ nastopile Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogeljin Katra Komar, če se seveda ne pripeti kaj nepredvidenega. Glavni cilj ostajajo stopničke, poudarja selektor Zupančič, ki svojim varovankam več možnosti pripisuje prav na sobotni ekipni tekmi. Poleg najboljših dveh Slovenk v svetovnem pokalu Klinčeve in Križnarjeve, ki sta obe v "top 10", bodo za Slovenijo v nedeljskih kvalifikacijah skakale še Rogljeva, Komarjeva, Jerneja Brecl, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič, Katja Markutain Pia Mazi. Prva favoritinja tekem na Ljubnem bo Avstrijka Chiara Hölzl, ki je zmagala na zadnjih štirih zaporednih tekmah svetovnega pokala. Nasploh so Avstrijke tudi prve favoritinje sobotne ekipne tekme, saj se poleg Hölzlove redno na stopničke uvršča tudi Eva Pinkelnig, med najboljšimi v svetovnem pokalu sta tudi Jacqueline Seifriedsberger in Marita Kramer. Po zadnjih uspehih je vodilna Hölzlova povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred lansko skupno zmagovalko sezone in olimpijsko prvakinjo Norvežanko Maren Lundbyna 90 točk. Lundybjeva je lani dobila eno od dveh posamičnih tekem na Ljubnem. Med največjimi favoritinjami Ljubnega sta gotovo še Japonka Sara Takanaši, ki se pod Rajhovko odlično počuti, saj je na tem prizorišču nanizala že pet zmag, nazadnje je bila najboljša lani, in Nemka Katharina Althaus.