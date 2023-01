Skakalke so se spoznale z Okurajamo

V Sapporu je prijavljenih 54 skakalk, kvalifikacije za jutrišnjo tekmo na veliki skakalnici pa bodo izpeljali jutri pred tekmo, danes so skakalke opravile s tremi serijami uradnega treninga. V prvi je bila s 127.5 metri najboljša Nemka Katharina Althaus, Norvežanka Eirin Maria Kvandal je skočila meter manj, Francozinja Julia Clair je s 123.5 metri imela tretjo oceno, Nika Križnar pa s 124 metri četrto oceno serije. Ema Klinec je s 100.5 metri imela 23. oceno, enako daleč je skočila Nika Prevc, kar je bil 27. rezultat serije, Katra Komar je s 107.5 metri imela 33. oceno, Maja Vtič pa z 90.5 metri 44. oceno.

V drugi seriji je bila s 126.5 metri, kot poroča uradna spletna stran SZS, znova najboljša Althaus, Alexandria Loutitt je s 127.5 metri imela drugo oceno, Silje Opseth pa s 121.5 metri tretjo oceno serije. Klinec je s 121 metri imela šesto oceno, Križnar s 113 metri 12., Prevc s 111 metri 19., Komar s 106 metri 33. oceno in Vtič z 91 metri 42. oceno serije. V tretji seriji je bila najboljša Klinec s 122.5 metri pred Kvandal, ki je skočila 123.5 metrov in Althaus s 120 metri, Križnar je s 108.5 metri imela 17. oceno, Prevc s 109 metri 20. oceno, Komar s 111 metri 33. oceno in Vtič s 97 metri 42. oceno serije.