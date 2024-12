Skakalke v Engelbergu ostale brez nedeljske tekme

Vodila je Norvežanka Anna Odine Stroerm (132 m, 126,2), druga je bila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger (128,5 m, 119,6), tretja Agnes Reisch iz Nemčije (119 m, 118,7). Nastopile so tudi tri Slovenke, Taja Bodlaj (108,5 m, 96,9) je bila 12, 28. Ajda Košnjek (103 m, 78,2) in 34. Katra Komar (94 m, 69).

Prva serija je bila sprva zaradi sneženja prestavljena za dobro uro, na 12.30, a tudi tedaj skakalnica še ni bila nared, čeprav se je sneženje umirilo, a je začelo deževati. Po polurnem čakanju se je serija, prekinjena s številnimi premori zaradi lova na ugoden veter, vendarle začela.

Ko je bila na vrsti najboljša sedmerica v pokalu, pa se je veter zelo okrepil, tudi sneženje se je vnovič vrnilo in tekma je bila tik pred zaključkom serije znova prekinjena. Najboljša sedmerica v pokalu, tudi Klinec in Prevc, je še čakala, ko so že objavili, da druge serije ne bodo izvedli. Dobre četrt ure pozneje pa so objavili, da tudi izidi prve serije ne bodo šteli in so tekmo predčasno končali.

Sredi dopoldneva so pripravili kvalifikacije skakalcev, v katerih je bil v spremenljivem vremenu najboljši Avstrijec Maximilian Ortner (134 metrov, 123,3 točke). Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (126,5 m, 113,4), ki je zasedel šesto mesto.

Lovro Kos (122 m, 106,1) je bil 15, 33. Domen Prevc (117,5 m, 95,2), 47. Timi Zajc (109 m, 86,7), 48. pa Žiga Jelar (114 m, 85,1).

Vsi Slovenci so se tako uvrstili na tekmo. Prva serija se bo predvidoma začele ob 16. uri.