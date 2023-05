Skakalna reprezentanca na evropske igre z močno ekipo

Počitnice so za zdaj opravili, nekaj oddiha jih čaka še poleti, kondicijske priprave pod vodstvom Matjaža Polaka so v polnem razmahu, enkrat so bili tudi že na skakalnici v Žireh.

Vrhunec zimske sezone poleg novoletne turneje prinaša svetovno prvenstvo v poletih na prenovljenem Kulmu, zanimiva novost pa se obeta že čez slaba dva meseca, kjer se bodo prvič potegovali za odličja na poletnih evropskih igrah v Krakovu oziroma Zakopanah. "Evropske igre so po vsaj kategorizaciji športov na zelo visoki ravni. Slišali smo se s preostalimi trenerji reprezentanc in se nekako dogovorili, da bomo na Poljsko poslali močne ekipe. Načrt je, da tekmujemo na najboljši možni ravni. Pričakujem, da bo to zelo lepa izkušnja," je o novosti na skakalnem koledarju po dobrem mesecu dni treningov dejal Hrgota, ki sicer evropskih iger ne vidi kot prioriteto sezone, za katero bi prilagajali priprave.

"Cilj je seveda zima, kot sem poudaril," je dodal glavni trener, ki pa evropske igre vidi kot dobrodošlo novost, ki razbije priprave na zimo: "So pa brez dvoma nekakšna popestritev, da vidiš, kje so reprezentance v začetnem obdobju priprav. Še vedno pa so smučarski skoki zimski šport, štejejo rezultati pozimi, v prihajajoči zame zlasti novoletna turneja in svetovno prvenstvo v poletih. Tu se vedno pričakuje, da bomo čim bližje vrhu, če ne na vrhu. Vemo, da smo na prejšnjem prvenstvu v Vikersundu postali ekipni svetovni prvaki, in pričakovalo se bo, da to vsaj ponovimo."