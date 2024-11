Skakalni reprezentanci z visokimi cilji v predolimpijsko zimo

Ema Klinec in Nika Prevc

Po izjemni lanski sezoni v obeh taborih že z nestrpnostjo pričakujejo začetek nove sezone. "Kljub temu da še ne sneži, verjamemo, da bo začelo kmalu. Verjamem, da sta ekipi dobro pripravljeni, da rezultatskih težav ne bo. Hvala Gorenju, ker ostaja z nami, da smo lahko podpisali novo dveletno pogodbo. Vodstvu ekipe pa želim, da bi bili skakalci uspešni in da se bomo še naprej lahko hvalili z uspehi," je dejal predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh.

"Zadnji mesec smo največ delali na kondiciji in testiranju nove opreme za zimo. Pravila za drese so nekoliko drugačna, temu smo se morali prilagoditi. Trenirali smo na ledeni smučini v Oberstdorfu, Planici in Kranju. Čaka nas še nekaj treningov, nato pa pot na Norveško. Želim si, da bi skoke s treningov prikazali na tekmah," je dejal novi glavni trener ženske vrste Jurij Tepeš.