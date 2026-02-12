Škandal: Slovenski trener finskih skakalcev zaradi alkohola poslan domov

Finski olimpijski komite je na svoji spletni strani zapisal, da je bil Igor Medved poslan domov, ker je kršil pravila in vrednote finske reprezentance. "Medved se je danes vrnil domov. Gre za zadeve, povezane z alkoholom. Kršitve pravil jemljemo zelo resno in bomo v tej zadevi ukrepali hitro," je dejal Janne Hänninen, vodja elitnega športa na finskem olimpijskem komiteju.

Medved svoja dejanja obžaluje, komite pa je posredoval njegovo opravičilo. "Naredil sem napako in zelo mi je žal. Rad bi se opravičil celotni finski ekipi, športnikom in navijačem. Moštvu želim mir in tišino v pripravah na olimpijske igre," so sporočilo 44-letnega Medveda zapisali na uradni spletni strani finskega olimpijskega komiteja.