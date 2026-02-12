Naslovnica
Olimpijske igre

Škandal: Slovenski trener finskih skakalcev zaradi alkohola poslan domov

Ljubljana, 12. 02. 2026 11.15 pred 9 minutami 2 min branja 14

Avtor:
M.D.
Igor Medved

Finski skakalci se bodo morali s preostankom olimpijskih iger soočiti brez glavnega trenerja reprezentance. Slovenec Igor Medved je namreč moral zapustiti prizorišče iger zaradi kršenja ekipnih pravil v povezavi z alkoholom.

Finski olimpijski komite je na svoji spletni strani zapisal, da je bil Igor Medved poslan domov, ker je kršil pravila in vrednote finske reprezentance. "Medved se je danes vrnil domov. Gre za zadeve, povezane z alkoholom. Kršitve pravil jemljemo zelo resno in bomo v tej zadevi ukrepali hitro," je dejal Janne Hänninen, vodja elitnega športa na finskem olimpijskem komiteju.

Medved svoja dejanja obžaluje, komite pa je posredoval njegovo opravičilo. "Naredil sem napako in zelo mi je žal. Rad bi se opravičil celotni finski ekipi, športnikom in navijačem. Moštvu želim mir in tišino v pripravah na olimpijske igre," so sporočilo 44-letnega Medveda zapisali na uradni spletni strani finskega olimpijskega komiteja.

Medved je trener finskih skakalcev od junija leta 2024, pred tem pa je bil član slovenske reprezentance. V svetovnem pokalu je svoj največji uspeh dosegel s 3. mestom v Trondheimu leta 2001 ter po koncu kariere leta 2006 prešel v trenerske vode, kjer je najprej deloval kot pomočnik trenerja slovenske A-reprezentance, nato pa 13 let vodil slovensko B-ekipo. Leta 2024 je postal glavni trener finske moške reprezentance, kot šele drugi tuji trener v njeni zgodovini; prevzel jo je v obdobju rezultatske in finančne krize ter si zadal cilj postopne tehnične in sistemske prenove finskih skokov.

igro medved smučarski skoki olimpijske igre

SpamEx
12. 02. 2026 11.56
Ravno berem...Ahonen je priznal da je bil nažgan ko je leta 2005 v planici skočil 240 m
štajerc65
12. 02. 2026 11.55
Pa saj tam ga vsi pijejo.
Vet63
12. 02. 2026 11.54
Na zdravje!
SpamEx
12. 02. 2026 11.54
A se spomne kdo Planice v devetdesetih. Vsesplošna pijanka
rob3rt
12. 02. 2026 11.53
Pa ne da se ga je tako nalival, da ga niti Finci niso mogli dohajat.
Trikrat cepljen
12. 02. 2026 11.52
In spet linč. Za šport in oseo, ki ni ravno medijsko izpostavljena, bi bilo bolje take stvari zamočati. Človeku enkrat spodleti in medij ga z eno objavo na naslovnici zaznamuje za celo življenje.
Masai_Mara
12. 02. 2026 11.51
Alkohol nima kaj iskati na športnih prizoriščih . Če ljudje ne morejo trezni funkcionirat naj raje ostanejo doma.
tom74
12. 02. 2026 11.56
Dej moraliziraj, lohk je mal nazdravil v slovenski hiši, po medaljah. Ne vemo in bolje bi bilo, da ne bi. Pametnjakoviči vsi pravilni kao, na skrivaj pa vsi zjeb...an
Lucky888
12. 02. 2026 11.58
Nazdravit ali nazdravljat? 😁
soxx
12. 02. 2026 11.51
Pa kaj je s temi skakalci, vsi ga cukajo ko žolne...
SpamEx
12. 02. 2026 11.53
folklora
Masai_Mara
12. 02. 2026 11.48
bombardino ga je podrl na tla in ga poslal domov.
SpamEx
12. 02. 2026 11.47
Se ga je nabrglal ko Jane Ahonen
Luigi Taveri II.
12. 02. 2026 11.45
Ko so to hoteli narediti opitemu Mattiju Nykänenu, je rekel , da bo tekmoval za Švedsko potem pa je bilo vse OK
bibaleze
