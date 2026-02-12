Škandal: Slovenski trener finskih skakalcev zaradi alkohola poslan domov

Finski olimpijski komite je na svoji spletni strani zapisal, da je bil Igor Medved poslan domov, ker je kršil pravila in vrednote finske reprezentance. "Medved se je danes vrnil domov. Gre za zadeve, povezane z alkoholom. Kršitve pravil jemljemo zelo resno in bomo v tej zadevi ukrepali hitro," je dejal Janne Hänninen, vodja elitnega športa na finskem olimpijskem komiteju.
Medved svoja dejanja obžaluje, komite pa je posredoval njegovo opravičilo. "Naredil sem napako in zelo mi je žal. Rad bi se opravičil celotni finski ekipi, športnikom in navijačem. Moštvu želim mir in tišino v pripravah na olimpijske igre," so sporočilo 44-letnega Medveda zapisali na uradni spletni strani finskega olimpijskega komiteja.
Medved je trener finskih skakalcev od junija leta 2024, pred tem pa je bil član slovenske reprezentance. V svetovnem pokalu je svoj največji uspeh dosegel s 3. mestom v Trondheimu leta 2001 ter po koncu kariere leta 2006 prešel v trenerske vode, kjer je najprej deloval kot pomočnik trenerja slovenske A-reprezentance, nato pa 13 let vodil slovensko B-ekipo. Leta 2024 je postal glavni trener finske moške reprezentance, kot šele drugi tuji trener v njeni zgodovini; prevzel jo je v obdobju rezultatske in finančne krize ter si zadal cilj postopne tehnične in sistemske prenove finskih skokov.
