Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

'Škoda, da je padec Vonnove zasenčil vse drugo'

Cortina d'Ampezzo, 09. 02. 2026 13.52 pred 12 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V. Matic Flajšman
Tina Maze

Najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov in še vedno rekorderka po številu osvojenih točk v eni sezoni svetovnega pokala Tina Maze je v pogovoru z našim novinarjem Maticem Flajšmanom med drugim spregovorila o hudem padcu nekdanje kolegice z belih strmin Lindsey Vonn, ki je po njenih besedah na žalost zasenčil vse drugo pozitivno, kar prinašajo 25. zimske olimpijske igre v Italiji.

Dobro razpoložena 42-letna Črnjanka je v zanimivem pogovoru spregovorila tudi o sodelovanju med slovensko in italijansko olimpijsko hišo.

"Menim, da je to medkulturno povezovanje med sosednjima državama pomembno, da se približamo drug drugemu in da tako pozitivno vplivamo drug na drugega. Ko si zaželim druženja in pogovora v maternem jeziku ali pa kosa okusne potice, z največjim veseljem obiščem našo olimpijsko hišo," je smeje se našemu kolegu Maticu Flajšmanu uvodoma dejala zmagovalka svetovnega pokala iz sezone 2012/13.

Tina Maze in Lindsey Vonn - nekdanji tekmici na belih strminah, danes pa vsaka v svoji vlogi. Maze v vlogi matere in strokovne komentatorke na Eurosportu, Vonn pa je po novem grdem padcu na ZOI v Cortini d'Ampezzo neslavno zaključila svojo bogato športno pot.
Tina Maze in Lindsey Vonn - nekdanji tekmici na belih strminah, danes pa vsaka v svoji vlogi. Maze v vlogi matere in strokovne komentatorke na Eurosportu, Vonn pa je po novem grdem padcu na ZOI v Cortini d'Ampezzo neslavno zaključila svojo bogato športno pot.
FOTO: AP

Tina Maze na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo opravlja vlogo strokovne komentatorke na medijški mreži Eurosport in je potem takem spremljala tudi nedeljski ženski smuk, ki ga je dobila Američanka Breezy Johnson. Zmagoslavje slednje je zasenčil grd padec in nova huda poškodba Lindsey Vonn, ki je tako na neslaven način zaključila svojo bogato športno pot.

"Škoda, da je padec Vonnove zasenčil vse drugo pozitivno, kar prinašajo letošnje olimpijske igre v Italiji. Vedno ko se nekomu zgodi kaj takega, te zaskeli znotraj in se nato vprašaš, ali se je dalo storiti kaj drugače. Vsaka poškodba je po svoje težka, pot do vrnitve pa običajno dolga. Upam, da se bo na koncu izšlo dobro za njo," je med drugim še povedala legendarna Tina Maze.  

zimski športi olimpijske igre alpsko smučanje tina maze pogovor

Na olimpijskem skiatlonu prisoten tudi Haiti, Savart spisal zgodovino države

FNC 27: Ilić nokavtiral Fabjana, imamo dva nova prvaka

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
09. 02. 2026 14.05
kje ste pa Tino M. našli?
Odgovori
+1
1 0
Volja
09. 02. 2026 14.01
Škoda izjave.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Tako je babi Dinka privarčevala
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527