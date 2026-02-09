'Škoda, da je padec Vonnove zasenčil vse drugo'

Dobro razpoložena 42-letna Črnjanka je v zanimivem pogovoru spregovorila tudi o sodelovanju med slovensko in italijansko olimpijsko hišo.

"Menim, da je to medkulturno povezovanje med sosednjima državama pomembno, da se približamo drug drugemu in da tako pozitivno vplivamo drug na drugega. Ko si zaželim druženja in pogovora v maternem jeziku ali pa kosa okusne potice, z največjim veseljem obiščem našo olimpijsko hišo," je smeje se našemu kolegu Maticu Flajšmanu uvodoma dejala zmagovalka svetovnega pokala iz sezone 2012/13.