Dobro razpoložena 42-letna Črnjanka je v zanimivem pogovoru spregovorila tudi o sodelovanju med slovensko in italijansko olimpijsko hišo.
"Menim, da je to medkulturno povezovanje med sosednjima državama pomembno, da se približamo drug drugemu in da tako pozitivno vplivamo drug na drugega. Ko si zaželim druženja in pogovora v maternem jeziku ali pa kosa okusne potice, z največjim veseljem obiščem našo olimpijsko hišo," je smeje se našemu kolegu Maticu Flajšmanu uvodoma dejala zmagovalka svetovnega pokala iz sezone 2012/13.
Tina Maze na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo opravlja vlogo strokovne komentatorke na medijški mreži Eurosport in je potem takem spremljala tudi nedeljski ženski smuk, ki ga je dobila Američanka Breezy Johnson. Zmagoslavje slednje je zasenčil grd padec in nova huda poškodba Lindsey Vonn, ki je tako na neslaven način zaključila svojo bogato športno pot.
"Škoda, da je padec Vonnove zasenčil vse drugo pozitivno, kar prinašajo letošnje olimpijske igre v Italiji. Vedno ko se nekomu zgodi kaj takega, te zaskeli znotraj in se nato vprašaš, ali se je dalo storiti kaj drugače. Vsaka poškodba je po svoje težka, pot do vrnitve pa običajno dolga. Upam, da se bo na koncu izšlo dobro za njo," je med drugim še povedala legendarna Tina Maze.
