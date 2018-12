Ema Klinec tretja, še dve Slovenki med šesterico

Na tekmi ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih je po prvi seriji vodila Japonka Sara Takanaši pred Nemko Katharino Althaus in Rusinjo Lidiio Jakovlevo. Najboljše uvrščene Slovenke so bile tik za njimi, Ema Klinec na četrtem, Nika Križnar na petem in Urša Bogataj na šestem mestu.

V finalu najboljše tirdeseterice se je izkazala Ema Klinec (247,5 točke), ki je z daljavo 88,5 metra prevzela vodstvo in do konca sta jo prehiteli le zmagovalka Althausova (260 točk), ki je skočila kar 94,5 metra in drugouvrščena Takanašijeva (250,7 točke). Križnarjeva je zasedla peto, Bogatajeva pa šesto mesto.

Špela Rogelj je zasedla 12. mesto, Jerneja Brecl pa se ni uvrstila v finale (34 mesto).