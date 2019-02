Nemca Eisenbichler in Geiger na vrhu kvalifikacij, slovenski orli zadržani

Kvalifikacije na Bergislu nad Innsbruckom je za Slovenijo začelŽiga Jelars številko 29. Doskočil je pri 123 metrih, malce je klecnil pri doskoku, s 118,5 točkami pa je prevzel vodstvo, na koncu pa je zasedel 17. mesto in se seveda zanesljivo prebil na svojo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu: "S samim skokom sem zadovoljen, s pristankom pa ne. To bo potrebno še močno popraviti, saj sem tam izgubil kar nekaj točk," je komentiral Besničan. S številko 31 je Peter Prevc skočil meter manj, a je ob lepših ocenah zbral 119,0 točk in je Jelarja prehitel na trenutnem prvem mestu. "Danes sem zadovoljen podobno kot v prejšnjih dneh. Skok je bil v redu, brez večjih napak, tako da grem lahko z dvignjeno glavo in samozavestno jutri na tekmo," je povedal Prevc, ki je v kvalifikacijah zasedel 16. mesto. Anže Lanišekje kot tretji Slovenec s številko 39 pristal pri 113 metrih, s 105,7 točkami pa se je na 34. mestu prav tako zanesljivo prebil na tekmo: "Vse ni bilo idealno. Potrebno se bo zbrati za jutri in oddelati tisto, kar je potrebno," po kvalifikacijah ni bil preveč zadovoljen Domžalčan. Naš zadnji v kvalifikacijah je bil na štartu Timi Zajc, ki je s 115 metri in 116,4 točkami zasedel 22. mesto: "Problem je, da sem prišel zelo postrani iz mize. To bo potrebno prespati in jutri oddelati čim bolje. Ta teden tukaj še nisem preskočil K točke. Te rezerve moram čim prej popraviti," je povedal Hramšan.

Kvalifikacije v znaku Nemcev