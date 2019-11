Kvalifikacije v Wisli: šest Slovencev na prvi tekmi sezone, Semenič diskvalificiran

Naslednji od Slovencev je nastopil Tilen Bartol , ki je s 112 metri in 97,4 točkami prav tako skočil na nedeljsko posamično tekmo, zasedel je 43. mesto. "Skoki so bili tokrat zelo slabi. V nedeljo bom moral poskusiti malo drugače. Danes je bil vsak skok slabši. V nedeljo bo potreben drugačen pristop," je bil razočaran Bartol. Sledil je mini slovenski paket od številke 47 naprej. Anže Lanišek po pristanku z nižjega zaletišča pri 111 metrih ni bil zadovoljen, s 106,6 točkami pa se je s 30. mestom vseeno zanesljivo uvrstil na tekmo. "Zaletna rampa je bila nizka, glede na to, kako se na njej sedi, a tudi to je stvar, na katero se bo treba privaditi. Vsaka skakalnica je po svoje specifična, tudi to bo potrebno premagati," je del težav za spletno stran krovne Zveze opisal Domžalčan.

Peter Prevc je nato ob slabih pogojih pokazal zelo dobro formo, s 125 metri in 126,0 točkami je prevzel vodstvo, na koncu pa je zasedel visoko 7. mesto v kvalifikacijah. Najstarejši Prevc na zelo slabo pripravljeni skakalnici ni tvegal z doskokom v telemark. "Danes sem zelo zadovoljen. Uspeli so mi trije dobri skoki. Malce me je strah pri pristanku, ker jih na desno stran ne skače veliko. Zato je tam vse zelo trdo. Če do jutri to natreniram, potem bo dobro. Kar sem danes prikazal tu, je bilo izven serijsko. Že dolgo nisem naredil treh zaporednih tako dobrih skokov. Zdaj bo potrebno ostati predvsem miren." Za njim bi moral biti na rampi Anže Semenič, ki pa je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran že na vrhu skakalnice.

Rutinirano je s kvalifikacijskim skokom ob vetru v hrbet opravil tudi Domen Prevc. 110.5 metrov in 105,8 točk je bilo dovolj za končno 33. mesto v kvalifikacijah. "Današnje skoke bo potrebno resitirati, iti znova, nadaljevati od tam, kjer smo končali v Kranju in upam, da se bo potem izšlo vse tako kot si želimo. Skakalnica je taka kot je, ni idealna. Lahko bi bilo slabše ali bolje, na to nimam vpliva, zato se ne ukvarjam s tem. Greš, opraviš svoje in je to to."