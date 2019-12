Peter Prevc osmi, Kobajaši pa z zmago do rumene majice vodilnega

Po sobotni moški ekipni preizkušnji (Slovenci so bili peti), je bila v Klingenthalu na sporedu še posamična tekma za točke svetovnega pokala. V konkurenci je bilo šest Slovencev: Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek, Anže Semenič, Domen Prevc in Rok Justin.

V poskusni seriji se je izkazal Semenič, ki je bil s 126 metri najboljši, a mu v prvi seriji mu ni šlo po načrtih in je ostal brez finalnega skoka (s 123 metri in 107,8 točkami je končal na 34. mestu), tako kot Timi Zajc, ki je s 118 metri in 100,2 točkama končal na skromnem 42. mestu.

Po prvem skoku je bil v vodstvu lanski skupni zmagovalec Rjoju Kobajaši (136,5 metra, 140.6, točke), drugi je bil s 135 metri in 135,9 točkami Avstrijec Philipp Aschenwald, tretji je bil Stefan Kraft s 134 metri in 134,8 točkami. V finalno serijo so se uvrstili štirje Slovenci, najboljši je bil Peter Prevc na sedmem mestu, skočil je 133,5 metra (130,9 točke), Lanišek je bil 12., Domen Prevc 21. in Rok Justin 23. Prvo serijo je zaznamoval tudi padec norveškega skakalca Thomasa Aasna Markenga, iz ciljne arene so ga odnesli na nosilih, a so ga nato televizijske kamere ujele, ko je bil na nogah in kot kaže ni šlo za kaj hujšega.