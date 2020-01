Norvežan Lindvik prvi tudi na Bergislu, trije Slovenci med najboljših enajst

Tretjo tekmo novoletne turneje v Innsbrucku je za Slovenijo odprl Anže Lanišek, ki je izzval ŠvicarjaSimona Ammanna. Slednji je skočil 122.5 metrov, zbral 112,7 točk, kar pa ni bilo dovolj za 124 metrov in 121,7 točk Laniška, ki je tako tudi tretjič skočil do točk. Cene Prevc s 116.5 metri ni postavil prave ovire za Roberta Johanssona, ki je pristal pri 127 metrih. Sijajen pa je bil nato Peter Prevc. S 127 metri je zbral 127,6 točk, a tudi Naoki Nakamura s 123 metri ni bil skromen, kljub temu, da našega asa ni premagal. Rok Justin je pristal pri 113.5 metrih, kar je bilo precej premalo za Daikija Ita, ki je s 122.5 metri gladko napredoval. Domen Prevc je nato pokazal, da je res v konstantni formi in je s 125 metri ter 126,7 točkami zanesljivo izločil Švicarja Gregorja Deschwandna, ki je skočil 113.5 metrov. Kot zadnji naš je še tretjega Švicarja izločil Timi Zajc. S 123.5 metri in 120,2 točkami je bil precej predober zaDominika Petra, ki je skočil le 102 metra.

Po prvi seriji je znova vodil izjemni Norvežan Marius Lindvik s 133 meti in 139,5 točkami, drugi je bil PoljakDawid Kubacki z enako daljavo, a s 138,2 točkami, tretji pa še en Norvežan, Johann Andre Forfang s 131 metri in 129,2 točkami. Peter je bil tik za omenjeno trojico, Domen je bil šesti, Lanišek 14., Zajc pa 15., medtem ko sta Cene in Justin ostala brez finalne serije.

V finalu tokrat napredoval le Lanišek