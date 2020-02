Hölzlovi druga zaporedna zmaga, najboljša Slovenka na 11. mestu

Avstrijka Chiara Hölzl je vodila po prvi seriji, v finale so se uvrstile vse štiri Slovenke. Najboljša je bila Ema Klinec na šestem mestu, Nika Križnar je bila deseta, Katra Komar 12., Špela Rogelj pa 19. V kvalifikacijah sta obstali Maja Vtič in Jerneja Brecl. Ema Klinec je v finalni seriji skočila slabše in po 82 metrov dolgem skoku na koncu pristala na 15. mestu. Štiri mesta za njo je končala Špela Rogelj (215,4), Katra Komar (211,4) pa je v finalu izgubila deset mest in preizkušnjo zaključila na 22. mestu, potem ko se ji je znova ponudila priložnost za uvrstitev kariere (v soboto je bila namreč 16.).

V boju za zmago so znova največ prikazale Avstrijke. Kar pet se jih je uvrstilo med najboljših osem. Še četrtič zapored pa je zmagala Hölzlova, ki je po petem mestu Norvežanke Maren Lundby prednost v skupnem seštevku povišala na 90 točk, zdaj jih ima na svojem kontu 1030. Tretja v skupni razvrstitvi je še naprej Pinkelnigova, ki je zbrala 859 točk. Od Slovenk sta v deseterici najboljših Ema Klinec na osmem in Nika Križnar na desetem mestu s 375 oziroma 363 točkami.

Na sobotni tekmi je zmagala Avstrijka Hölzlova, najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na 10. mestu.