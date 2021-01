Lanišek po stopničkah že osredotočen na Bischofshofen, Stoch o zlatem orlu ne razmišlja

"Drugo mesto mi pomeni zelo veliko. Vem, da sem v Garmischu zaradi doskoka izgubil stopničke. Tudi včeraj v kvalifikacijah nisem bil najboljši, nisem se dobro počutil. A vseeno sem se danes zbral na skoke in spet sem na stopničkah," je po tekmi za TV Slovenija dejal Anže Lanišek , ki je prišel do svojih četrtih stopničk v karieri v svetovnem pokalu.

"Brez dvoma je za menoj super dan. Res sem vesel in zadovoljen. To je velika nagrada za moje delo," je še dejal Stoch za nemški ARD .

'Starejši kot si, težje je zmagovati' "Za mano je težka tekma, sploh v psihološkem smislu. Misliš, da bo šlo z leti lažje, a je ravno obratno – vse težje je zmagovati. Ne, prav nič ne razmišljam še o zlatem orlu, temveč sem osredotočen le na zadnjo tekmo turneje v Bischofshofnu," je v televizijskem intervjuju takoj po tekmi dejal izkušeni, 33-letni Stoch, ki je novoletno turnejo osvojil že v letih 2016 in 2017.

"Danes imam podoben izplen kot v Garmischu - v eni seriji sem naredil manjšo napako, v drugi skočil zelo dobro in napredoval po lestvici ter prišel do najboljšega rezultata sezone. V Bischofshofen gremo naprej z željo, da bi bili skoki tam čim bolj podobni temu v finalni seriji," pa je dejal nekdanji zmagovalec novoletne turneje Peter Prevc, ki je v drugem skoku z 19. napredoval na 11. mesto in je bil tako tokrat drugi najboljši Slovenec.