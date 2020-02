Na romunski premieri Peter Prevc tik pod zmagovalnim odrom, dvojna nemška zmaga

Novo prizorišče tekem svetovnega pokala je uradno postal romunski Rašnov, ki je danes 50 skakalcev gostil na srednji skakalnici. Od peterice Slovencev se do točk žal ni uspelo prebiti leJuriju Tepešu, ki je z 82 metri in 94,9 točkami zasedel 50. mesto. Cene Prevcje bil z 90.5 metri in 113,5 točkami po prvi seriji na 21. mestu, Žiga Jelar je bil s 93 metri in 118,3 točkami 17., Rok Justin je z 92 metri in 118,5 točkami zasedal visoko 15. mesto, odličen pa je bil Peter Prevc, ki je z 98.5 metri in 130,1 točkami sijajen četrti. Pred njim so bili le Nemca Karl Geiger s 100 metri in 133,7 točkami ter Stephan Leyhez 99 metri in 132,1 točkami ter Avstrijec Stefan Kraftz 98 metri ter 130,8 točkami.

V finalni seriji, ki so jo po petih skakalcih ponavljali, je Cene pristal pri 89.5 metrih, s skupno 226,6 točkami pa je zadržal 21. mesto. Osme točke v karieri je s 93 metri in 236,6 točkami potrdil Justin na 16. mestu. Jelar je s 96 metri in 242,4 točkami v finalu popravil svojo uvrstitev in je skočil na 12. mesto, kar je znova izboljšanje najboljše uvrstitve med elito svetovnega pokala. Sijajen je bil nato še enkrat najstarejši od bratov Prevc, ki je v finalu pristal pri 96 metrih, 258,2 točk pa je zadostovalo za končno 4. mesto.

Pred njim so končali Geiger, ki je znova skočil 100 metrov in je zbral 270,3 točk, drugi je bil Leyhe z 264,7 točkami, tretji pa Kraft z 264,5 točkami.