Cene Prevc v vetrovnem Willingenu priskakal prve stopničke v karieri

Po sobotnem razočaranju bo tokrat točke osvojil tudi Timi Zajc (104,4), ki je v prvi seriji skočil 130,5 metra in zaseda enajsto mesto. Lovro Kos (102,7) je imel po odskoku nekaj težav, v ne ravno najboljših razmerah pa je vseeno zmogel do 13. mesta s 128 metrov dolgim skokom. Do finalnega nastopa sta prišla še Peter Prevc (92,7) in Anže Lanišek (91,5). Oba bosta v drugi seriji napadla nekoliko z ozadja. Prevc je bil 19., Lanišek pa 21. Brez finala je ostal včeraj sedmouvrščeni Žiga Jelar (70,1) na 35. mestu.

Prva serija

Za presenečenje prve serije je poskrbel japonski veteran Daiki Ito, ki se je z odličnim skokom dolgim 144 metrov zavihtel na prvo mesto. A žal je to pomenilo, da so sodniki tik pred prvim slovenskim nastopom skrajšali naletno mesto. Žiga Jelar je tako skočil le 114,5 metrov in prejel precej slabe ocene, kar ga je uvrstilo na 12. mesto, ki na koncu ni zadoščalo za uvrstitev v finalno serijo. Tudi Severin Freund in Junširo Kobajaši se za njim nato nista izkazala.

Kot drugi Slovenec je s štartno številko 30 skočil Peter Prevc, zmagovalec tekme svetovnega pokala v Willingenu pred šestimi leti. Slovenskemu orlu skok ni najbolje uspel, skočile je namreč le 124,5 metrov in prejel ocene med 16,5 in 17,5 točk, kar je bilo dovol za uvrstitev na šesto mesto. Za Prevcem je skočil Kamil Stoch in bil še krajši od Slovenca pred njim. 115 metrov in nizke ocene so bile dovolj za 19. mesto.

Naslednji slovenski predstavnik je bil Lovro Kos, ki je v težkih vetrovnh razmerah skočil 128 metrov in se uvrstil na četrto mesto. Timi Zajc, včeraj šele 36., je bil za dva metra in pol boljši od reprezentančnega kolega, ki ga je za štiri točke tudi prehitel.

Jukija Sato je za Zajcem skočil odličnih 144 metrov in se uvrstil tik pod vrh, kjer je zaenkrat ostal Ito. A dvojno japonsko vodstvo je hitro pokvaril Cene Prevc, ki je skočil takoj za Satom in ga preskočil za kar štiri metre ter prejel tudi lepe ocene. Zadnji slovenski predstavnik Anže Lanišek tako kot včeraj ni skočil najbolje in se ustavil pri 123 metrih, kar ga je uvrstilo na 18. mesto.

Na prvi tri mesta po prvi seriji se je uspelo uvrstiti še Markusu Eisenbichlerju, ki je tako kot Ito in Sato skočil 144 metrov in se vrinil med Japonca na tretje mesto. Tudi zmagovalec včerajšnje tekme Rjoju Kobajaši se s prvim skokom ni proslavil in se po prvi seriji uvrstil šele na 12 mesto.

Finalna serija

Slovrnske nastope v finalni seriji je otvoril Lanišek, ki je skočil precej bolje kot v prvi in se ustavil pri 130,5 metrih kar je bilo dovolj za prevzem vodstva. Najstarejši izmed bratov Prevc je nato v drugi seriji skočil slabše kot v prvi in se uvrstil šele na peto mesto. Je pa izkušeni Avstrijec Stefan Kraft zato skočil izjemno in se s 149 metri zavvihtel v vodstvo.

Za Kraftom je skočil Kos, ki je skočil dobro, a ne tako dobro kot Avstrijec pred njim. 138 metrov je bilo dovolj za uvrstitev na drugo mesto. Rjoju Kobajaši je v drugi seriji skočil precej bolje in bil le meter stran od rekorda skakalnice, ki znaša 153 metrov. Za 5,4 točke je na vodilnem mestu prehitel Krafta.

Za Japoncem je bil na vrsti Zajc, ki je skočil 137 metrov in se uvrstil le za Kobajašija in Krafta. Za Kobajašija se je uvrstil tudi Halvor Egner Granerud, ki je pristal pri 144 metrih in za zgolj 0,4 točke zaostal za Kobajašijem.

Najboljši Norvežan po prvi seriji Marius Lindvik je v drugo skočil 144,5 metrov in za kar 9,1 točk prehitel Kobajašija na vrhu, na koncu pa se je izkazalo, da je bilo to tudi dovolj za zmago. Karl Geiger za njim je skočil 140 metrov, kar je bilo dovolj za drugo mesto.

Sato se v drguo ni izkazal in z daljavo 127 metrov padel na sedmo mesto. Polomil ga je tudi Esenbicjler, ki se je s 115,5 metri uvrstil za Zajca in Kosa.

Ito prav tako

Cene je pod pritiskom vodstva po prvi seriji žal klonil in pristal pri 133,5 metrov. A vseeno je za slovenskega orla sledil nasmešek na obrazu saj je osvojil tretje mesto in kot 24. slovensi skakalec uvrstil na stopničke.