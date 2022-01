Ema Klinec na stopničkah, zmaga Kramerjevi

V okrnjeni konkurenci, na startnem seznamu prve serije je bilo le 28 skakalk, je v nemškem Willingenu potekala predzadnja tekma za točke svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami (skakalke čaka še ena tekma v nedeljo). V konkurenci na veliki skakalnici v Willingenu je bilo kar šest Slovenk: Jerneja Brecl, Nika Prevc, Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec in Urša Bogataj.

Tekma je potekala v zahtevnih vetrovnih razmerah in ob rahlem rosenju in posledica tega je bil tudi padec nemške skakalke Seline Freitag, ki je padla na ramo, a je nato sama zapustila iztek skakalnice. Tako so se organizatorji po koncu prve serije, ki je bila izpeljana s precej prekinitvami, odločili, da zaradi zahtevnosti razmer tekmo zaključijo.

Zmago je slavila Avstrijka Marita Kramer (123,5 metra, 80,2 točki), druga je bila Nemka Katarina Althaus, tretja pa Slovenka Ema Klinec. Slednja je imela sicer najdaljši skok v konkurenci (127 metrov), a je dobila manj točk zaradi ugodnih razmer na skakalnici. Tako je za zmagovalko zaostala 8,2 točke, druga Althausova pa 3,1 točke.

Klinčeva je zbrala 72 točka, četrta je bila Japonka Juki Ito s 123,5 metri in 71,6 točkami, takoj za njo Križnarjeva s 120,5 metri in 69,8 točkami. Bogatajeva je bila s 108,5 metri in 53,1 točkami na sedmem mestu, Nika Prevc je bila s 108 metri in 41,1 točke 11., Rogljeva pa je končala na 18. mestu s 97 metri ter 23 točkami, Brecleva pa je bila diskvalificirana zaradi predolgih smuči.