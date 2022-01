Križnarjevi zmaga, Kramerjevi karantena

Organizatorji so imeli tako kot včeraj precej težav z izvedbo tekme zaradi močnega vetra. Tako bi se moralal začeti ob 10. uri, a se je po nekaj prestavitvah začela šele ob 12.30. Poleg tega je bila konkurenca precej oslabljena. Po odhodu celotne avstrijske reprezentance (štiri skakalke) je tekmo zaradi včerajšnjega padca iz previdnosti izpustila tudi Nemka Selina Freitag. Na startnem seznamu je bilo tako le 23 skakalk, med njimi tako kot v soboto šest Slovenk: Jerneja Brecl , Nika Prevc , Špela Rogelj, Nika Križnar , Ema Klinec in Urša Bogataj.

V prvi seriji je s skokom najprej navdušila Rusinja Aleksandra Kustova, ki je skočila 150 metrov, nato pa je za njo še za meter dlje poletela Nika Križnar (151 m) in je seveda pristala na prvo mesto. Omenjena daljava je tudi slovenski ženski državni rekord. Druga je bila Nemka Katharina Althaus (145 metrov), tretja je bila Kustova. Organizatorji so zaradi vremenskih razmer nato tekmovanje zaključili tako kot v soboto, že po prvi seriji. Križnarjeva se je veselila zmage, lep ekipni uspeh je dosegla slovenska reprezentanca, saj so bile še tri tekmovalke med deseterico.

"Zelo sem vesla, res izjemen skok, zelo dolg. V drugem delu sem začutila vse več vetra in kar letela in letela. Res sem srečna. To je res dobra popotnica za olimpijske igre, ki se jih že veselim," je po tekmi organizatorjem povedala Križnarjeva, ki je zmagala drugič v sezoni, uspešna je bila že na Ljubnem. Skupno je to njena četrta posamična zmaga v karieri.

Križnarjeva je za svoj skok dobila oceno 131,6 točke, druga je bila Althausova (145,0 m/126,0), tretja Kustova (150,0 m/115,8). Ema Klinec (126,0 m/96,0) je bila peta, Urša Bogataj (123,5 m/91,2) šesta, Jerneja Brecl (120,5 m/76,2) deveta, Špela Rogelj (115,5 m/64,6) 12., Nika Prevc (110,5 m/63,0) pa 13.

Na sobotni tekmi je slavila Avstrijka Marita Kramer pred Nemko Katharino Althaus in Slovenko Emo Klinec.