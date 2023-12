Kraftu četrta zaporedna zmaga, Peter Prevc deseti

"Še ena težka tekma je za nami. Moji skoki so bili solidni, včeraj so bili boljši. Glede na razmere, v kakršnih sem skakal danes, je bilo kar zanimivo, tako da gremo lahko z dvignjeno glavo naprej," je po nastopu menil Lanišek, ki s formo, kot pravi, še ni na takšni ravni, kot bi si želel.

Med trideseterico so se uvrstili tudi preostali štirje Slovenci. Anže Lanišek (272,8 točke) je bil 14., Timi Zajc (271,5 točke) 15., Žiga Jelar (253,8) je napredoval na 26. mesto, Domen Prevc (250,6) pa je bil 27.

"Še ena zanimiva tekma je za nami. Ni nam uspelo streti nemško-avstrijskega kompleta, ki nas nadvladuje to zimo. S svojimi skoki sem zadovoljen, predvsem z dolgim skokom v drugi seriji," je dejal Peter Prevc , kapetan slovenske vrste, ki je v finalu skočil do 140 metrov.

Zajc je dejal, da je imel precej težav ta vikedn na Norveškem: "Za mano je težak vikend. Že na mali skakalnici sem imel veliko težav, danes pa mi razmere enostavno niso bile pisane na kožo. Naprej gremo z dvignjeno glavo. V Klingenthal."

Na vrhu pa je spet kraljeval Kraft, ki je slavil še 34. zmago v svetovnem pokalu, obenem pa 102. stopničke. Glede na odlično formo bi lahko Kraft dohitel rekorderja Finca Janneja Ahonena (36) že prihodnji teden v Klingenthalu.

"To je zame čaroben kraj. Trenutno je zelo zabavno, ne glede na to, kako hladno je. Letenje je zagotovo moja največja moč," je dejal Salzburžan za ZDF, potem ko so se morali skakalci ves konec tedna spopadati s temperaturami okoli minus 15 stopinj Celzija.

Drugi je bil olimpijski prvak Andreas Wellinger (312,3), tretji pa še en Avstrijec Jan Hörl (311,3).

"Poleti sem opravil res dobro delo. Sem na dobri poti, tako da lahko le uživam na tekmah," je dejal 28-letni Wellinger, ki je na olimpijskem prizorišču 1994 dvakrat zasedel drugo mesto.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima 30-letni Kraft maksimalnih 400 točk, kar pomeni veliko prednost pred drugouvrščenim Wellingerjem (270), tretji je njegov rojak Pius Paschke (206). Najboljši Slovenec je Peter Prevc (98) na desetem mestu.

Štiri tedne pred začetkom nemško-avstrijske novoletne turneje ti dve reprezentanci kraljujeta v svetovnem pokalu. V pokalu narodov vodita z ogromno prednostjo; prvi so Avstrijci z 981 točkami pred Nemci (913), Slovenci (319) na tretjem mestu za vodilnimi zaostajajo že za 662 točk.

Naslednji teden skakalce čakata dve tekmi v nemškem Klingenthalu, nato generalka pred novoletno turnejo v Engelbergu, na božični vikend pa imajo skakalci premor.

* Izidi, Lillehammer:

- velika skakalnica:

1. Stefan Kraft (Avt) 318,2 točke (134/141,5 m)

2. Andreas Wellinger (Nem) 312,3 (135/143)

3. Jan Hörl (Avt) 311,3 (139/137,5)

4. Karl Geiger (Nem) 308,7 (136,5/139)

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 299,9 (133/143)

6. Marius Lindvik (Nor) 298,1 (129/138,5)

...

10. Peter Prevc (Slo) 287,8 (125,5/140)

14. Anže Lanišek (Slo) 272,8 (123/126,5)

15. Timi Zajc (Slo) 271,5 (127,5/127)

26. Žiga Jelar (Slo) 253,8 (119/124,5)

27. Domen Prevc (Slo) 250,6 (120/122,5)

* Svetovni pokal:

1. Stefan Kraft (Avt) 400

2. Andreas Wellinger (Nem) 270

3. Pius Paschke (Nem) 206

4. Jan Hörl (Avt) 202

5. Daniel Tschofenig (Avt) 161

6. Stephan Leyhe (Nem) 158

...

10. Peter Prevc (Slo) 98

11. Timi Zajc (Slo) 93

12. Anže Lanišek (Slo) 88

22. Domen Prevc (Slo) 33

34. Žiga Jelar (Slo) 7

...

* Pokal narodov (4/38):

1. Avstrija 981

2. Nemčija 913

3. Slovenija 319

...