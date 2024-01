Slovenski skakalci v en glas: Najraje letimo!

"Na Kulm potujejo Anže Lanišek, Lovro Kos, Timi Zajc, Peter Prevc in Domen Prevc, za šestega člana se bomo odločili do srede. V četrtek so na sporedu kvalifikacije, v petek in soboto posamična preizkušnja ter v nedeljo ekipna. Prihajamo s poljske ekipne turneje, kjer pa se nismo pogovarjali veliko o poletih. Fantje poznajo stvari, ritem pa je bil intenziven, tako da smo bili zbrani na samo turnejo. Ekipna generalka je bila uspešna. Mislim, da gremo lahko z veseljem na Kulm. Poljska turneja je sicer super, a morda časovna umestitev ni bila najboljša. Bila pa je to zelo lepa izkušnja, upam na čim več takih turnej. Zdaj pa gredo fantje spet lahko malo uživat na polete. En trening bomo naredili prej še v Planici, da ostanemo v ritmu, preizkusimo še zadnje stvari, v sredo individualna vadba, potem smo pa že v Avstriji," je bil v izjavi za uradno spletno stran SZS izčrpen prvi trener skakalcev Robert Hrgota. "Veselim se svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu. Mislim, da grem lahko povsem sproščeno. Cilj je, da letim čim dlje, čez 240 metrov. Da ne bo tako, kot je bilo v Planici, ko je bil le en takšen polet. Poljaki so naredili lepo gesto v Zakopanah, morda le časovnica ni bila ravno prava, ker so to izpeljali po poskusni seriji. A zelo lepo, da so se spomnili, kako radi me imajo. Dobro je bilo, odplesal sem nekakšen zmajev ples," pa je povedal Anže Lanišek.