Lanišek pred novoletno turnejo v najboljši formi med slovenskimi orli

V slovenskem skakalnem taboru si na tradicionalni novoletni turneji želijo enega skakalca med deseterico. Po besedah glavnega trenerja Roberta Hrgote se na turnejo štirih skakalnic odpravljajo s podobno miselnostjo, kot so šli tudi v Engelberg, v najboljši formi od šestih reprezentantov, ki gredo na pot, je Anže Lanišek.

Trener Robert Hrgota bo na turnejo peljal Anžeta Laniška, Petra Prevca, Bora Pavlovčiča, Žigo Jelarja, Ceneta Prevcain Domna Prevca, kot je pojasnil, so glavni cilj konstantni skoki ter tudi nadaljevanje in nadgradnja ravni iz Engelberga. "Tople vode ne bomo odkrivali,"je na današnji spletni novinarski konferenci dejal Hrgota. Najizkušenejši v izbrani vrsti Peter Prevcpravi, da si želi, da bi pokazal kaj več kot doslej v sezoni. "Tekme pa bodo pokazale, kaj je realno. Delal bom vse, da bom čim boljši. Doslej se je najbolje izšlo, ko sem šel od skoka do skoka. Vsak dan je treba pokazati dobre skoke. Tudi kvalifikacije so pomembne, saj če dobro skočiš, greš z boljšimi občutki na tekmo," je dejal Prevc. Bor Pavlovčič je priznal, da je težko iskati nek preskok. "Če hočeš preveč, se lahko kaj podre. Želim si konstantnost, mogoče pa se bo še kaj 'poklopilo' na turneji. Grem pa samozavestno na te tekme," je poudaril Pavlovčič.

icon-expand Domen Prevc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Bor Pavlovčič bodo tudi nastopili na novoletni turneji. FOTO: Damjan Žibert

Žiga Jelar je izpustil nekaj zadnjih tekem, tudi DP v Planici in tekmi v Engelbergu. "Na DP nisem nastopil, ker sem imel svoj program. S štabom smo se odločili, da je najbolje, da v miru izpeljemo treninge,"je Jelar najprej pojasnil odsotnost z omenjenih tekem, glede same turneje štirih skakalnic pa dodal: "Če bo kakšna rezultatska eksplozija, bo super. Ampak predvsem grem uživat. Upam, da bo nasmešek pogost. Ne vidim težav zaradi odsotnosti s tekmovanj, ti dnevi so prav prišli za trening, spočil sem glavo in grem lahko z napolnjenimi baterijami bolj sproščeno na tekme." Cene Prevc, ki je z desetim mestom v Engelbergu prišel do svojega dosežka sezone, pravi, da je njegov cilj predvsem to, da vsaj ohrani raven iz Engelberga, Domen Prevc pa je dodal, da je v zadnjih dneh skrbel predvsem za sproščenost in spočitost. Načrtuje, da bo turnejo začel na primerni ravni.