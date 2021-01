Stoch v vodstvu po prvi seriji, v finalu Peter Prevc in Jelar

Poljak Kamil Stoch je v najboljšem položaju za osvojitev zlatega orla, nagrade za skupno zmago na novoletni turneji, saj je imel pred tekmo v skupnem seštevku 15 točk prednosti pred rojakom Davidom Kubackim, vodilni v svetovnem pokalu Halvor Egner Granerud je bil na tretjem mestu z več kot 20 točkami zaostanka. Stoch je v izvrstni formi, kar je dokazal tudi v prvem skoku. Poljak je v vodstvu z najdaljšim skokom serije (139 metrov), drugi je Nemec Karl Geiger, tretji Norvežan Marius Lindvik. Stochova tekmeca za skupno zmago sta na 12. mestu (Kubacki) in 9. mestu (Granerud).

Na tekmi je nastopila četverica slovenskih skakalcev, saj sta na torkovih kvalifikacijah praznih rok ostala Anže Lanišek in Cene Prevc. Na kvalifikacijah je bil od Slovencev najboljši Žiga Jelar, ki je zasedel 21. mesto, sledili so Domen Prevcna 33. mestu, Tilen Bartol na 37. mestu ter Peter Prevc na 40. mestu. Na tekmo se ni uspelo prebiti Anžetu Lanišku, ki se mu je skok povsem ponesrečil, Cene Prevc pa je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. Kvalifikacije je pred Norvežanom Robertom Johanssonom dobil Stoch, tretji je bil Granerud.

V prvi seriji je bil Jelar v paru s Constantinom Schmidom, Domen Prevc je čakal Aleksandra Zniszczola, Bartol Keičija Sata in Peter Prevc Gregorja Schlierenzauerja. Najbolje je v prvi seriji od Slovencev skočil Peter Prevc (132,5 metra) in zasedel osmo mesto. V finalni seriji bo priložnost dobil tudi Jelar na 26. mestu, brez zadnjega nastopa na turneji sta ostala Domen Prevc in Bartol.