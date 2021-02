Klingenthal zadnja preizkušnja za skakalce pred SP

Za smučarji skakalci je tekmovalni vikend v Willingenu, kjer so imeli tudi organizatorji precej težav z vremenskimi pogoji. V Nemčiji se je od slovenskih skakalcev najbolj izkazal Bor Pavlovčič, slovenske orle pa pred svetovnim prvenstvom čaka še ena "postaja" svetovnega pokala v Klingenthalu.

V Willingenu je Bor Pavlovčič zasedel četrto in 15. mesto ter je pokazal najboljšo formo od slovenskih orlov, čeprav je bila reprezentanca precej oslabljena. Do svetovnega prvenstva, ki bo konec februarja in v začetku marca v nemškem Oberstdorfu, skakalce čakata še dve tekmi v Klinghenthalu. Tja bo glavni trener Robert Hrgota odpeljalDomna Prevca(vrača se v reprezentanco), Bora Pavlovčiča, Anžeta Laniška, Žigo Jelarja, Tilna Bartola in Timija Zajca. "Danes sem treniral v Planici. Skoki so bili zelo lepi, jaz sem zelo užival. Moji skoki so bili dobri. V Willingenu sem bil v soboto kar precej napet. Na vrhu sem z malce drugačnega zornega kota videl vso to zadevo. Ni bilo pa prvič, da bi s tako tremo šel v skok. Rekel sem si, da znam skočiti in da pokažem še enkrat, kar sem v prvi seriji, da bo prišel super rezultat in to se je tudi zgodilo," je na spletni novinarski konferenci povedal Bor Pavlovčič.

"S tekmovalci, ki so imeli težave s koronavirusom, pa je najprej treba počakati konec karantene, potem narediti nekaj testov, krvne analize, da vidimo, da so tekmovalci optimalni, zdravi in da lahko nadaljujejo s trenažnim procesom. Cene Prevc je že izven tega obdobja, počuti se dobro. Peter Prevc je trenutno v karanteni, s treningi bo začel takoj, ko bo to možno, ko bo izvid negativen. Seveda pa si želimo, da bi bilo tako, kot je v moški A-ekipi, v prihodnje tudi v drugih ekipah. Tu predvsem mislim na žensko A-ekipo, ki je ta trenutek kadrovsko mogoče malce podhranjena,"je stanje v reprezentanci povzel Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge smučarski skoki in nordijska kombinacija pri SZS.

icon-expand Trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota. FOTO: Matevž Peršin

"Zelo visok nivo je v Willingenu imel Bor Pavlovčič. Vsi skoki so bili zelo konstantni, dobri, tudi v nedeljo, ko je večkrat moral zapustiti rampo, je ohranil mirno glavo. Bor je kar malce pozitivno presenetil. Anže je imel morda malce več težav, kot smo upali. A ne glede na vse, sploh po prikazanem v nedeljo in v soboto v finalni seriji, je bil bližje temu, kar se od njega pričakuje. Morda zadnja vikenda nista bila na nivoju, kot smo si želeli, a mislim, da bo že v Klingenthalu in Zakopanah tako, kot si želimo. Žiga je pokazal napredek, ostali fantje pa so bili malce pod pričakovanji. Morda so pogoreli v želji po dobrem rezultatu," je po tekmah v Nemčiji dejal Hrgota. "Kako bo z ekipo po Klingenthalu, še ne vemo točno. Za Ceneta smo mislili, da bi šel najprej na celinski pokal, da malce vidi, kako je z njegovim zdravjem, nivojem, po daljši izolaciji. Petra bomo počasi vpeljali nazaj, če bo vse v redu, že za Zakopane. Če pa še ne bo, pa dogodkov ne bomo prehitevali, ničesar ne bomo izsiljevali. Tudi pri ostalih pa bomo videli, kakšen bo nivo skakanja, ali bo kdo potreboval kaj počitka, kakšen dodaten trening, da se vrne na nivo, kakršnega pričakujemo od njega. Za svetovno prvenstvo potrebujemo močno ekipo," je še dodal glavni trener.