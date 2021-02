Lanišek in Pavlovčič glavna slovenska aduta na SP

Slovenski skakalni šport ima lepe spomine na Oberstdorf, saj je leta 2005 Benkovič tam postal svetovni prvak, na ekipni tekmi pa so Benkovič, Jure Bogataj, Primož Peterka in Jernej Damjan osvojili bron. Glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota je pred odhodom v Nemčijo napovedal, da se bodo njegovi varovanci na vsaki tekmi borili za odličja.

Prva aduta sta gotovo najboljši Slovenec to zimo Lanišek, ki je v svetovnem pokalu skupno na šestem mestu, na zadnjih tekmah v Klingenthalu in Zakopanah pa je tako kot Pavlovčič blestel in se boril za sam vrh.

Kot je povedal pred odhodom v Nemčijo, je z mislimi že na SP, na katerega se je pripravljal z ekipo doma. Tekmovalnega premora – najboljši slovenski skakalci so izpustili zadnjo postojanko svetovnega pokala v Rasnovu – se ni nadejal, a meni, da mu ni bilo slabo.

"Zdaj smo vsi skupaj dva tedna doma delali za to, da bomo v Oberstdorfu čim bolje skakali. Po eni strani mi je tekmovalni premor koristil, po drugi pa bi bilo zame lažje, če bi ostal v tekmovalnem ritmu. A nekaj časa sem preživel z družino, s sinom, in to mi je dalo dodaten zagon za SP," je dejal 24-letni Domžalčan.

Kot eno ključnih stvari pred nastopom izpostavlja sproščenost, četudi bo prvič na SP v vlogi prve violine reprezentance. "Vedno je sproščenost zelo pomembna. Ne glede na to, ali si na tekmi ali doma, skušaš ostati čim bolj sproščen. Sam si vedno v svoji glavi ustvarim nek dodaten pritisk, a želim si, da bi ga čim bolje prenesel."

Lanišek je za svoj cilj odločno izpostavil kolajno: "Vsi vemo, kaj edino šteje na SP. Moj cilj je brez dvoma medalja. A osebno mi je pomembneje, da je zgodba celostna, da se najprej zberem za dober skok. Šele to potem prinaša rezultate. Videli bomo, kam me bo to pripeljalo."

Obe skakalnici, tako srednjo kot veliko, Slovenci dobro poznajo, saj so v Oberstdorfu pogosto na pripravah. Sam poudarja, da nima ljubše: "Če si dober in ti gre, znaš na vsaki skakalnici dobro skočiti," je poudaril Lanišek, ki ga je prav Benkovičev uspeh leta 2005 tako navdihnil, da je začel trenirati smučarske skoke. Tudi zato si bo morda do prvih tekem kdaj spet zavrtel zmagovite posnetke.

Z dobrimi občutki je v Nemčijo odpotoval tudi Pavlovčič, čeprav je tudi on dejal, da je imel pomisleke glede domačih priprav in posledično izgube tekmovalnega ritma. "A vseeno mislim, da sem ostal v dobri formi," je dejal 22-letni Mojstrančan.

"Moj cilj na SP je, da popravim napake z minulega SP v poletih v Planici, da bom s tega SP odšel malo zadovoljnejši. Morda mi bo srednja skakalnica odgovarjala še bolj kot velika, saj imam dober odskok," je razmišljal Pavlovčič in dejal, da spet uživa v skokih.

"Odkar sem nekoliko popravil še fazo preleta, mi gre bolje in je večji užitek leteti. Na treningu doma sem se zagotovo dobro spočil, naredil nekaj umirjenih priprav, kar je dobra stran domačih priprav," je še dejal Pavlovčič, ki je, kot pravi, pridobil tudi potrebno samozavest: "Mislim, da je treba biti samozavesten in odločen. Ne tako, da te odnese v višave, pa vendar ... Še vedno se je treba boriti na vsaki tekmi posebej in sam rad to svojo odločnost izkoristim na skakalnici."