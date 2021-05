Za olimpijsko sezono v reprezentanci tudi Fannemel in Tande

Tande, ki je grdo padel na finalu svetovnega pokala konec marca v Planici, je 13. aprila lahko zapustil bolnišnico v Oslu. V domovino se je vrnil v začetku aprila, nato so mu operirali še zlomljeno ključnico, potem ko je po padcu pred tekmo v poletih teden dni preživel v ljubljanskem kliničnem centru.

"Vstopamo v sezono, polno tekmovanj. Program vključuje olimpijske igre v Pekingu, svetovno prvenstvo v poletih v domačem Vikersundu, novoletno turnejo štirih skakalnic in turnejo Raw air. Imamo visoke športne cilje in rezultati nedavno končane sezone kažejo, da raven norveških skokov v zadnjih letih še nikoli ni bila višja," je dejal Clas Brede Braathen , športni direktor norveške reprezentance.

Trener A-reprezentance Alexander Stöckl bo v sezoni 2021/22 računal na sedem skakalcev. V olimpijski sezoni imajo mesta v ekipi Fannemel, Johann Andre Forfang, veliki zmagovalec minule sezone Halvor Egner Granerud , Robert Johansson, Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng in Tande .

Tande si je pri grozljivem padcu v Planici 25. marca zlomil ključnico in dobil poškodbe pljučnega krila. S helikopterjem so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer je naslednje tri dni ostal v umetni komi. Slovenski zdravniki so ga 31. marca z intenzivne nege premestili na travmatološki oddelek, v domovino pa se je vrnil 2. aprila.

Medtem je moral Fannemel skoraj v celoti izpustiti minulo sezono. Po padcu julija 2020 na treningu v Wisli so mu takoj operirali križne kolenske vezi in meniskus, a operacija ni stoodstotno uspela, zato je novembra potreboval novo. "Z mislimi sem že na pripravah za olimpijske igre 2022, to bo moj naslednji cilj. Imam občutek, da na skakalnicah še nisem pokazal vsega, kar sem sposoben. Optimistično gledam naprej,"je takrat sporočil 28-letni nekdanji svetovni rekorder v poletih.