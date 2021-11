Ema Klinec druga na prvi tekmi sezone, Bogatajeva četrta

Slovenska ekipa je v Nižnem Tagilu začela dobro, vseh šest reprezentantk se je skozi kvalifikacije uvrstilo na prvo tekmo sezone. Kvalifikacije je dobila Avstrijka Marita Kramer, od Slovenk je bila najboljša Urša Bogataj na četrtem mestu, nato so sledile do sedmega mesta še tri njene rojakinje: Nika Križnar, Ema Klinec in Jerneja Brecl. Nika Prevc je zasedla 12., Špela Rogelj pa 17. mesto.

Marita Kramer je z daljavo 104,5 metra postavila rekord naprave in zanesljivo prevzela vodstvo po prvi seriji, druga je bila Ema Klinec, tretja pa Japonka Sara Takanaši (108.1 točke). V finalu je bilo pet Slovenk, prekratka je bila le Špela Rogelj. Kramerjeva je imela velikansko prednost (132.3 točke), Klinčeva jih je z daljavo 92 metrov zbrala 111.8. Bogatajeva je po prvi seriji zasedla sedmo mesto, 12. Breclova, 13. Križnarjeva, 25. pa Prevčeva.

V drugi seriji je Kramerjeva zanesljivo ubranila prednost in vpisala zmago, druga je bila Klinčeva, tretja pa Avstrijka Daniela-Iraschko Stolz. Zelo blizu stopničk je bila Bogatajeva, ki je zasedla četrto mesto, za tretjo je zaostala pol točke. Križnarjeva je bila osma, debitantka Prevčeva 23., Brecleva pa 25.

Naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala iz minule sezone brani Slovenka Nika Križnar.