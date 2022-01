Bogatajeva: Vse štiri Slovenke smo sposobne skočiti na zmagovalni oder OI

Skakalke so se v svetovnem pokalu nazadnje merile na silvestrski turneji na Ljubnem ob Savinji, nato pa so imele zaradi odpadlih tekem na Japonskem nenadejan daljši premor. Na Ljubnem so Slovenke pokazale izvrstne nastope: na prvi tekmi je Križnarjeva zmagala, Klinčeva je bila tretja, Bogatajeva četrta, na drugi tekmi pa je bila Bogatajeva druga, Klinčeva četrta, Križnarjeva pa peta, zato vse upajo, da so med tekmovalnim premorom zadržale dobro pripravljenost.

Predah od tekem na najvišji ravni so izkoristile za priprave v Beljaku in Planici, kjer so imele, kot pravijo, odlične pogoje za trening. Pred odhodom v Peking jih sicer še čakajo nastopi v nemškem Willingenu prihodnji konec tedna (od 28. do 30. januarja), od koder bodo tudi odpotovale na prizorišče olimpijskih iger.

Junakinja Ljubnega in lanska skupna zmagovalka sezone Nika Križnar je sicer na virtualnem druženju z novinarji povedala, da ji žal skokov z zadnje tekme ni uspelo prenesti na treninge. "Ljubno je bilo zame fenomenalno, rezultati so bili nad pričakovanji. Žal trenutno še iščem občutke, ki sem jih imela na Ljubnem. Vseeno bom na Kitajskem skušala uživati v skokih," je uvodoma povedala 21-letna Križnarjeva, ki je tako kot vse slovenske skakalke z razočaranjem pospremila dejstvo, da dekleta na OI nimajo ne tekme na veliki skakalnici ne ekipne. "Lepo bi bilo imeti dodatno tekmo, saj je to še ena priložnost več za kolajno. A s tem se moramo sprijazniti in upamo, da bo na naslednjih zimskih igrah drugače."

Kljub temu da še išče prave občutke, pa ima Križnarjeva pred očmi jasen cilj: kolajno."Moj cilj, moja želja je kolajna. Vedno moraš iti na tekmo z nekim ciljem. Koliko je realen, težko povem. Sama se bom skušala osredotočiti zgolj na tekmo, na čim boljši nastop, potem bomo videli, kaj mi bo ta prinesel."

Najboljša slovenska skakalka v svetovnem pokalu to zimo je sicer Urša Bogataj, ki je na skupnem tretjem mestu. Glede same pripravljenosti pred igrami, kot pravi, nima pravega občutka, saj ni bilo tekem in torej tudi ne primerjav z dekleti tujih reprezentanc. "Ne vem, kaj bi rekla glede forme. Ampak na olimpijski tekmi, kot vemo, je možno prav vse. Sama si ne nalagam pritiska, želim uživati in do iger le vzdrževati formo, ki jo imam. Tam pa bo nekakšna loterija," je menila 26-letna skakalka, ki si želi, da bi vsaj eni od Slovenk uspelo osvojiti tako želeno kolajno.

"Po mojem mnenju smo vse štiri Slovenke sposobne skočiti na zmagovalni oder olimpijskih iger. Upam, da bo eni od nas to res tudi uspelo," je še dejala Bogatajeva.