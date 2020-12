Skozi kvalifikacije v Engelbergu vsi slovenski orli

Po svetovnem prvenstvu v poletih v Planici se svetovni pokal nadaljuje v švicarskem Engelbergu, kjer so se skozi kvalifikacije za sobotno tekmo uspešno prebili vsi naši skakalci. V kvalifikacijah je bil najboljši Cene Prevc, ki je s 130,5 metra in 143,1 točke dolgo vodil, na koncu pa je zasedel šesto mesto in je odlično izkoristil prvo letošnjo priložnost med elito. Anže Lanišek je skočil 125,5 metra in je s 137,0 točke zasedel 11. mesto, Bor Pavlovčič je bil s 120,5 metra in 128,8 točke na 17. mestu, Peter Prevc pa je zasedel 27. mesto s 121,5 metra in 122,4 točke.

Tilen Bartol je pristal pri 118,5 metra, 117,5 točke pa ga je uvrstilo na 33. mesto. Jutri bomo na tekmi videli tudi Domna Prevca, ki je skočil 109 metrov in je s 114,2 točke zasedel 37. mesto, ter Roka Justina, ki je skočil 112 metrov in dobil oceno 105,4 točke ter pristal na 50. mestu med 57 kvalifikanti.

Kvalifikacije je s 137 metri in 153,0 točke dobil Japonec Jukija Sato pred Poljakom Piotrom Zylo, ki je skočil 132,5 metra in je zbral 152,4 točke, tretji je bil Norvežan Halvor Egner Granerud s 139 metri in 149,0 točke.

V prvi seriji treninga pred kvalifikacijami je bil s 137 metri najboljši Halvor Egner Granerud, Lanišek je s 125 metri imel 12. oceno, Pavlovčič pa s 121 metri 15. oceno. V drugi seriji je neuradni rekord naprave postavil Kamil Stoch s 146 metri, Lanišek je s 128,5 metra imel četrto oceno, Pavlovčič pa z enako daljavo šesto oceno serije.