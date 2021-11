Skromen slovenski izkupiček na uvodu v novo biatlonsko sezono

Bolj skrb zbujajoč je podatek, da so slovenski biatlonci izgubljali v primerjavi z Laegreidom , ki ne sodi med najhitrejše norveške tekmovalce, tudi v zadnjem krogu. A že naslednji sprint bo verjetno natančneje pokazal, ali gre pri ekipi za slabšo pripravljenost ali je šlo le za enkratno odstopanje.

Slovenski izkupiček je bil skromen. Jakov Fak je bil z dvema minutama pribitka 29., zaostal pa je kar 3:45 minute. Dvakrat je zgrešil tudi Miha Dovžan , ki je za zmagovalcem zaostal 4:15 minute in bil 37. Prav Dovžan je bil med tragičnimi junaki tekme, saj je zgrešil zadnja dva od skupno 20 strelov ter zapravil priložnost za uvrstitev med deseterico in s tem najboljšo uvrstitev v karieri.

Najboljšemu slovenskemu biatloncu zadnjih let Jakovu Faku se uvod v olimpijsko sezono ni najbolje posrečil.

Najboljši strelski izkupiček med Slovenci je imel Rok Tršan, ki je bil nenatančen enkrat, z zaostankom pet minut in pol pa je bil 58. Klemen Bauer je zgrešil štiri strele in bil 65., mladi Anton Vidmar pa je na premieri v svetovnem pokalu zgrešil trikrat in zasedel 82. mesto.

V mednarodni primerjavi prva tekma potrjuje lansko razmerje moči. Med osmerico so štirje Norvežani in dva Francoza. S strelsko ničlo je na četrtem mestu presenetil Kanadčan Scott Gow, njegov brat Christian je bil deseti. Sedmo mesto pa je osvojil Rus Edvard Latipov, ki je v končnici zgrešil prihod v cilj, zavil v naslednji krog, se nato vrnil in zapravil vsaj tri mesta.