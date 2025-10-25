Skromen začetek sezone za slovenske smučarke v Söldnu

V prvi vožnji se je daleč najbolje odrezala domačinka Julia Scheib, ki po zaslugi odličnega spodnjega dela močno vodi. Pred drugo Američanko Paulo Moltzan ima 1,28 sekunde prednosti, še štiri stotinke več pa na tretjem mestu zaostaja Hrvatica Zrinka Ljutić.

Neja Dvornik, ki še nikoli ni osvojila točk na prvi preizkušnji sezone, je prvič v karieri nastopila v prvi jakostni skupini, a se ni najbolje odrezala. V cilj je pripeljala kot zadnja z zaostankom 3,46 sekunde. Trenutno je na 26. mestu.

Ana Bucik Jogan zaostaja 4,16, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v finale. Novogoričanki se je poznalo, da je v zadnjih dneh bolehala za trebušno virozo.

Tudi Andreja Slokar s številko 52, ki je pred sezono dejala, da se vanjo podaja brez pravih pričakovanj, se v finale ni uvrstila. Na načeti progi je zaostala 5,43 sekunde.