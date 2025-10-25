Svetli način
Zimski športi

Skromen začetek sezone za slovenske smučarke v Söldnu

Sölden, 25. 10. 2025 10.49

J.B.
20

Na ledeniku v Söldnu se je začela jubilejna 60. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na uvodnem ženskem veleslalomu nastopajo tri Slovenke. Neja Dvornik s startno številko 13 po prvi vožnji za vodilno Julio Scheib zaostaja 3,47 sekunde in je 26., slabše pa sta se odrezali Ana Bucik Jogan (+4,16) in Andreja Slokar (+5,43), ki finala ne bosta videli.

Julia Scheib je v prvi vožnji navdušila domače navijače.
Julia Scheib je v prvi vožnji navdušila domače navijače. FOTO: Profimedia

V prvi vožnji se je daleč najbolje odrezala domačinka Julia Scheib, ki po zaslugi odličnega spodnjega dela močno vodi. Pred drugo Američanko Paulo Moltzan ima 1,28 sekunde prednosti, še štiri stotinke več pa na tretjem mestu zaostaja Hrvatica Zrinka Ljutić

Neja Dvornik, ki še nikoli ni osvojila točk na prvi preizkušnji sezone, je prvič v karieri nastopila v prvi jakostni skupini, a se ni najbolje odrezala. V cilj je pripeljala kot zadnja z zaostankom 3,46 sekunde. Trenutno je na 26. mestu. 

Ana Bucik Jogan zaostaja 4,16, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v finale. Novogoričanki se je poznalo, da je v zadnjih dneh bolehala za trebušno virozo.

Tudi Andreja Slokar s številko 52, ki je pred sezono dejala, da se vanjo podaja brez pravih pričakovanj, se v finale ni uvrstila. Na načeti progi je zaostala 5,43 sekunde. 

alpsko smučanje veleslalom solden neja dvornik ana bucik jogan
Unionko
25. 10. 2025 12.19
+1
Slovenski sindrom bolečine v hrbtu, vsi na bolniški, tudi smučarji! Grem stavit, da bo tudi Žan imel jutri išjas!
ODGOVORI
1 0
4krogci
25. 10. 2025 12.17
+1
Amal vse so super pripravljene in lahko posezejo po vrhunskih rezultatih….
ODGOVORI
1 0
Dejmonaši
25. 10. 2025 12.03
+3
A ste pričakovali kaj drugega? V smučanju ni več talentov, če ni finančne podpore staršev ali sorodnikov ni nič, žal.
ODGOVORI
3 0
Sionist
25. 10. 2025 11.58
+3
AMPAK!!!! Ampak...one so uzivale.
ODGOVORI
3 0
jurist
25. 10. 2025 11.53
+1
Spodaj pod člankom piše: več sledi! Se bojim, da kaj več od tega ne bo. Znaniti da tudi skozi celo sezoni ne bo kaj več…
ODGOVORI
2 1
Jezna Jasna
25. 10. 2025 11.41
+3
Švoh so naše. Ko je komentator uvodoma povedal, da ena kiha, drugo križ matra, tretjo.. ne vem več...mi je bilo jasno, da ne bo veliko. Je pa Rettenbach težka in strma proga.
ODGOVORI
3 0
NDM
25. 10. 2025 11.38
+5
Bucik Jogan skozi kaj da opravičuje slabe rezultate... če ne gre ne gre in treba bo prijet za lopato... na zalost
ODGOVORI
6 1
Kriss-slo
25. 10. 2025 11.35
+2
Komaj ste mnogi preziveli poletno sezono in kolone proti hr ze so tu nove tezave..ljutic bo zopet v vrhu kar je mnogim ljubosumnezem trn v peti
ODGOVORI
3 1
Muca ne grize
25. 10. 2025 11.31
+1
Dvornik bo presenečenje .
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
25. 10. 2025 11.29
+4
upam, da se ta joganka sonči na lastne stroške...
ODGOVORI
4 0
NDM
25. 10. 2025 11.38
+1
a se že ve je ona ali on🤪😁😝
ODGOVORI
2 1
Frzenk
25. 10. 2025 11.28
+4
to je to....vsako sezono isto....pred tem vrhunsko prpravlene.....peglat se nej spravjo...
ODGOVORI
4 0
NDM
25. 10. 2025 11.40
+2
kramp in lopato.. ne se izlezavat v Argentini in lenariti tolikih letih bi pa lahko kaj pokazala.. mi se moramo vsak dan dokazovati za kruh 🍞
ODGOVORI
3 1
NDM
25. 10. 2025 11.41
-1
pa avto zastonj stalno FB in to
ODGOVORI
0 1
Rože so odcvetele
25. 10. 2025 11.52
-1
NDM, saj veš, za koga je kramp in lopata, kajne? Njim to ni in nikoli ne bo potrebno. Ali misliš, da smučajo in tekmujejo otroci kramparjev in lopatarjev? Te punce imajo že sedaj več denarja, kot ga boš ti zaslužil s krampom in lopato. Zakaj jim ne privoščiš zabave na svežem zraku.
ODGOVORI
0 1
JOSEPH HAYDN
25. 10. 2025 11.28
+2
Joj pa tako so se pripravljale, pa tako so motivirane pa tako so dobro delale med poletjem
ODGOVORI
3 1
PIKAPOLONICA1994
25. 10. 2025 11.28
+0
Verjetno so naše smučarke imele naporne priprave....glede na rezultat...trenutni
ODGOVORI
1 1
pojtrarara
25. 10. 2025 11.12
+2
zelooo slab, ne skromen
ODGOVORI
4 2
Muca ne grize
25. 10. 2025 11.12
-1
V drugi vožnji bodo naredile presenečenje.
ODGOVORI
2 3
Sionist
25. 10. 2025 11.06
-2
ahahah Slovenci in smucanje kot krava in sedlo; ne gre!
ODGOVORI
2 4
