Slab deskarski izkupiček: v izločilne boje le Mastnak, ki je izpadel na prvi oviri

Tima Mastnaka je premagal Avstrijec Alexander Payer , ki je bil v hitrejši v zgornjem delu, v spodnjem pa je Celjan storil še napako in je ni prevozil.

Žan Košir je sicer nastopil najboljše letos, a sta mu za uvrstitev v finalne obračune zmanjkali dve desetinki sekunde, zasedel je 20. mesto. Spet pa se ni izkazal Rok Marguč, spet se ni uvrstil niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo 32 najboljših. Gloria Kotnik je tako kot Košir zasedla 20. mesto, za 16. mestom je zaostala 18 stotink.

V kvalifikacijah sta bila najboljša Japonka Cubaki Miki in Italijan Maurizio Bormolini.