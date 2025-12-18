Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Slab deskarski izkupiček: v izločilne boje le Mastnak, ki je izpadel na prvi oviri

Kronplatz, 18. 12. 2025 12.48 pred 37 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Svetovni pokal v deskanju na Rogli

Slovenski deskarji na snegu še vedno čakajo na vrhunsko uvrstitev v novi sezoni svetovnega pokala. Tudi na četrtem paralelnem veleslalomu olimpijske zime so ostali brez večjega uspeha, v izločilnih bojih je po desetem mestu v kvalifikacijah nastopil le Tim Mastnak, ki pa je takoj izpadel.

Tim Mastnak
Tim Mastnak
FOTO: Luka Kotnik

Tima Mastnaka je premagal Avstrijec Alexander Payer, ki je bil v hitrejši v zgornjem delu, v spodnjem pa je Celjan storil še napako in je ni prevozil.

Preberi še Slovenski deskarji optimistični: 'oIimpijske igre so poseben motiv'

Žan Košir je sicer nastopil najboljše letos, a sta mu za uvrstitev v finalne obračune zmanjkali dve desetinki sekunde, zasedel je 20. mesto. Spet pa se ni izkazal Rok Marguč, spet se ni uvrstil niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo 32 najboljših. Gloria Kotnik je tako kot Košir zasedla 20. mesto, za 16. mestom je zaostala 18 stotink.

V kvalifikacijah sta bila najboljša Japonka Cubaki Miki in Italijan Maurizio Bormolini.

deskanje na snegu tim mastnak

Domen Prevc že čuti težo rumene majice: Življenje v rumenem je res bolj naporno

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420