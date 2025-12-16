Slabe novice za Faka: zaradi poškodbe meniskusa na prisilni počitek

O tem, da bo moral najboljši slovenski biatlonec po vsej verjetnosti nekaj časa prisilno počivati, je že v ponedeljek poročala poročala RTV Slovenija. Pregled pri specialistu, ki ga je Jakov Fak opravil v Avstriji ob tekmah svetovnega pokala v Hochfilznu, je pokazal rupturo meniskusa.

Poškodbo in premor so danes potrdili pri SZS. Kot so zapisali, je Fak v pripravljalnem obdobju opravil vse predvidene treninge skladno z načrtom, v jesenskem času pa je začel čutiti bolečino v desnem kolenu. Opravljeni pregledi so sprva pokazali stanje poškodbe, ki ni bila ocenjena kot alarmantna. Po prvih tekmah pa se je izkazalo, da stanje kljub temu vpliva na njegovo tekmovalno učinkovitost. Zato je v Hochfilznu opravil še dodatne specialistične preiskave, nato pa še po vrnitvi domov. Preiskave so potrdile poškodbo meniskusa.