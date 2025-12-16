Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Slabe novice za Faka: zaradi poškodbe meniskusa na prisilni počitek

Ljubljana, 16. 12. 2025 16.05 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Jakov Fak

Slovenski biatlonec Jakov Fak bo zaradi zdravljenja poškodbe izpustil naslednje tekme svetovnega pokala, so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Zadnje zdravniške preiskave so pokazale poškodbo meniskusa, Fakova vrnitev na tekmovališča je predvidena sredi januarja.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

O tem, da bo moral najboljši slovenski biatlonec po vsej verjetnosti nekaj časa prisilno počivati, je že v ponedeljek poročala poročala RTV Slovenija. Pregled pri specialistu, ki ga je Jakov Fak opravil v Avstriji ob tekmah svetovnega pokala v Hochfilznu, je pokazal rupturo meniskusa.

Poškodbo in premor so danes potrdili pri SZS. Kot so zapisali, je Fak v pripravljalnem obdobju opravil vse predvidene treninge skladno z načrtom, v jesenskem času pa je začel čutiti bolečino v desnem kolenu. Opravljeni pregledi so sprva pokazali stanje poškodbe, ki ni bila ocenjena kot alarmantna. Po prvih tekmah pa se je izkazalo, da stanje kljub temu vpliva na njegovo tekmovalno učinkovitost. Zato je v Hochfilznu opravil še dodatne specialistične preiskave, nato pa še po vrnitvi domov. Preiskave so potrdile poškodbo meniskusa.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

Fak, zdravniška ekipa in strokovno vodstvo panoge biatlon so se zato odločili za kratek tekmovalni premor ter usmeritev v popolno rehabilitacijo poškodbe. Tekmovalca ta teden čaka tudi manjši operativni poseg, ki bo zahteval približno dva tedna mirovanja, nato pa bo nadaljeval aktivno rehabilitacijo. Vrnitev na sneg načrtujejo v drugi polovici januarja, če bo rehabilitacija poteka brez zapletov. Vrhunec sezone, zimske olimpijske igre, tako ostaja v njegovih načrtih, so še pojasnili na zvezi.

Ta teden sicer biatlonce čakajo tekme za svetovni pokal v Annecyju oziroma Le Grand Bornandu v Franciji med četrtkom in nedeljo. Nato sledi božično-novoletni premor, sezona pa se bo nadaljevala med 8. in 11. januarjem v nemškem Oberhofu.

jakov fak biatlon

Nesrečni Ažnoh uspešno operiran

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petka5
16. 12. 2025 17.35
O ne, konec z Oi... skoda... okrevaj Jaka hitro 🙏🙏🙏
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419