Slabe novice za Faka: zaradi poškodbe meniskusa na prisilni počitek

O tem, da bo moral najboljši slovenski biatlonec po vsej verjetnosti nekaj časa prisilno počivati, je že v ponedeljek poročala poročala RTV Slovenija. Pregled pri specialistu, ki ga je Jakov Fak opravil v Avstriji ob tekmah svetovnega pokala v Hochfilznu, je pokazal rupturo meniskusa.
Poškodbo in premor so danes potrdili pri SZS. Kot so zapisali, je Fak v pripravljalnem obdobju opravil vse predvidene treninge skladno z načrtom, v jesenskem času pa je začel čutiti bolečino v desnem kolenu. Opravljeni pregledi so sprva pokazali stanje poškodbe, ki ni bila ocenjena kot alarmantna. Po prvih tekmah pa se je izkazalo, da stanje kljub temu vpliva na njegovo tekmovalno učinkovitost. Zato je v Hochfilznu opravil še dodatne specialistične preiskave, nato pa še po vrnitvi domov. Preiskave so potrdile poškodbo meniskusa.
Fak, zdravniška ekipa in strokovno vodstvo panoge biatlon so se zato odločili za kratek tekmovalni premor ter usmeritev v popolno rehabilitacijo poškodbe. Tekmovalca ta teden čaka tudi manjši operativni poseg, ki bo zahteval približno dva tedna mirovanja, nato pa bo nadaljeval aktivno rehabilitacijo. Vrnitev na sneg načrtujejo v drugi polovici januarja, če bo rehabilitacija poteka brez zapletov. Vrhunec sezone, zimske olimpijske igre, tako ostaja v njegovih načrtih, so še pojasnili na zvezi.
Ta teden sicer biatlonce čakajo tekme za svetovni pokal v Annecyju oziroma Le Grand Bornandu v Franciji med četrtkom in nedeljo. Nato sledi božično-novoletni premor, sezona pa se bo nadaljevala med 8. in 11. januarjem v nemškem Oberhofu.
