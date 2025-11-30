Svetli način
Zimski športi

Po prvi vožnji najhitrejša Mikaela Shiffrin, Bucik Jogan brez finala

Copper Mountain, 30. 11. 2025 19.08 | Posodobljeno pred 48 minutami

Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
4

Ameriška alpska smučarka nadaljuje s svojo prevlado na slalomih. Po zmagi na uvodnih dveh slalomskih preizkušnjah sezone je tudi v domačem Copper Mountainu v prvi vožnji nastopila odlično in je na dobri poti do nove zmage. Slovenska predstavnica Ana Bucik Jogan je zaostala za skoraj štiri sekunde in ostala brez finalne vožnje.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin FOTO: Profimedia

Mikaela Shiffrin je s prvo progo opravila 28 stotink sekunde pred Švicarko Wendy Holdener, Avstrijka Katharina Liensberger na tretjem mestu zaostaja za 69 stotink sekunde, še pet več pa Albanka Lara Colturi.

Nastop v prvi vožnji pa se slovenskima predstavnicama ni posrečil. Ana Bucik Jogan je za zmagovalko prvih dveh slalomov sezone zaostala za 3,75 sekunde, Lila Lapanja pa za 4,85, obe sta bili prepočasni za uvrstitev v finalno vožnjo.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan FOTO: Profimedia
alpsko smučanje mikaela shiffrin slalom
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
graf
30. 11. 2025 20.28
Naj vendar nekdo našim rekreativnim smučarkam reče da naj se lotijo kakšnega drugega posla in naj nehajo zapravljat davkoplačevalski denar ! Moja stara mama v 50 sekundnem slalomu ne bi pridelala 4 sekunde zaostanka ...
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
30. 11. 2025 20.26
Turisti.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
30. 11. 2025 20.23
+1
Ta bizarni šport res nikogar več ne zanima.
ODGOVORI
1 0
tmj
30. 11. 2025 19.37
-1
so spet prehlajnei slabo pripravljeni bolečina tam bolečina med treningi in sploh in sploh izgovori...ko se isce pa denar pa ni nic nikoli narobe..se bo treba malo zamislit kako in kaj strateško se lotit ..
ODGOVORI
0 1
