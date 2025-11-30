Po prvi vožnji najhitrejša Mikaela Shiffrin, Bucik Jogan brez finala

Mikaela Shiffrin je s prvo progo opravila 28 stotink sekunde pred Švicarko Wendy Holdener, Avstrijka Katharina Liensberger na tretjem mestu zaostaja za 69 stotink sekunde, še pet več pa Albanka Lara Colturi.

Nastop v prvi vožnji pa se slovenskima predstavnicama ni posrečil. Ana Bucik Jogan je za zmagovalko prvih dveh slalomov sezone zaostala za 3,75 sekunde, Lila Lapanja pa za 4,85, obe sta bili prepočasni za uvrstitev v finalno vožnjo.