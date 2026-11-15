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Braathen z lepo prednostjo po prvi vožnji

Levi, 15. 11. 2026 10.57 pred 45 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Lucas Pinheiro Braathen

Brazilec Lucas Pinheiro Braathen je najhitrejši po prvi vožnji uvodnega slaloma nove sezone svetovnega pokala v Leviju. Francoz Clement Noel zaostaja 65 stotink sekunde, tretji je presenetljivo Avstrijec Joshua Sturm. Slovenskih smučarjev na startu ni bilo.

Braathen je prvo progo presmučal v času 52,69 in si pripravil dobro izhodišče za ponovitev lanskega uspeha. V Leviju je namreč slavil že lani, ko je bil Noel drugi. Tudi takrat je Brazilec vodil po prvi vožnji.

Za presenečenji sta poskrbela Sturm in William Hansson. Avstrijec se je s startno številko 27 zavihtel na tretje mesto (+0,84), Šved pa je s številko 47 peti (+0,91). Med njiju se je uvrstil lanski dobitnik malega slalomskega globusa, Norvežan Atle Lie McGrath (+0,85).

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