Noel vodi po prvi vožnji, Marovt brez finala

Tudi v Franciji se 25-letnemu Mariborčanu ni izšlo za prve točke v svetovnem pokalu v karieri. Nastopil je s slabim izhodiščem kot 52., že po nekaj zavojih in približno 20 sekundah na progi je končal svoj nastop. Marovt je bil edini Slovenec na startu, saj je Štefan Hadalin sklenil svojo športno pot, Žan Kranjec pa je na treningu veleslaloma na domačem terenu v Kranjski Gori. Marovt je v svetovnem pokalu zbral 23 nastopov, a prav na nobenem ni bil del tridesetih najboljših, ki so se za točke merili v drugi vožnji tekem.

Karavana se bo po Chamonixu preselila v Bansko v Bolgariji, kjer bosta 10. in 11. februarja veleslalom in slalom, nato sledi postanek v Kvitfjellu s smukom in superveleslalom 17. in 18. februarja.

Po Norveški smučarje čaka pot čez veliko lužo na mini ameriško turnejo od 24. februarja do 3. marca s petimi preizkušnjami, veleslalomom in slalomom na prizorišču Palisades Tahoe ter dvema veleslalomoma, tudi nadomestnim za Sölden, in slalomom v Aspnu.

Po vrnitvi iz ZDA se bo karavana ustavila v Sloveniji na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer bosta še zadnji dve priložnosti za izboljšanje točkovnih seštevkov na veleslalomu in slalomu pred finalom sezone v Saalbachu.

Zelo dobro kaže Kranjcu, ki se je decembra in januarja na treh tekmah zavihtel na oder za zmagovalce, dvakrat s tretjim mestom v Alta Badii in nato še na nočnem veleslalomu v Schladmingu. V seštevku discipline je tretji, pred njim sta le Hrvat Filip Zubčić in nadstandardni Švicar Marco Odermatt.