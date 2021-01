Slalom v Flachauu: vodi Shiffrinova, obe Primorki v finalu

Slokarjeva potrdila odlično formo, odstop Hrovate

Da se počasi prebija med boljše slalomistke, je vnovič potrdila 23-letna AjdovkaAndreja Slokar. Ta se je že v Schladmingu s startno številko 56 prebila v finalno vožnjo (in to kar na 16. mesto), kjer je nato odstopila, tokrat pa ji je s startno številko 52 na že dodobra razriti progi v Flachauu, kjer je tekmovale motilo tudi sneženje, uspel podoben dosežek: po prvi vožnji je namreč na visokem 18. mestu (+ 2,28). Premagala je tudi reprezentančno kolegico Ano Bucik, ki po prvi vožnji 'drži' 24. mesto z zaostankom dveh sekund in 59 stotink. Velja omeniti, da je pretekli konec tedna Slokarjeva odlično nastopala na tekmah evropskega pokala, kjer je v francoskem smučarskem središču Vaujany osvojila drugo in prvo mesto. Meta Hrovat je bila verjetno k zanesljivi uvrstitvi v finale, a je na polovico proge napravila napako in odstopila, tako da bo ostala brez točk. To je bil sicer še četrti slalomski odstop Kranjskogorčanke v tej sezoni.

Slalom v Flachauu (Ž):

Izidi prve vožnje:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 54:04

2. Wendy Holdener (Švi) + 0,08

3. Petra Vlohva (Svk) + 0,14

4. Katharina Liensberger + 0,33

5. Michele Gisin (Švi) + 1,09

...

18. Andreja Slokar (Slo) + 2,28

24. Ana Bucik (Slo) +2,59

Meta Hrovat (Slo) je odstopila