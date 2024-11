Slaloma v Leviju z zeleno lučjo, nespodbudne razmere v Gurglu

Po veleslalomski uverturi 59. sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju se je tekmovalna karavana iz Söldna preselila na skrajni sever Evrope na območje polarnega kroga na finskem Laponskem. Snežna kontrola Mednarodne smučarske zveze Fis je danes prižgala zeleno luč za slaloma, moški in ženski, ki bosta v Leviju 16. in 17. novembra.

Ana Bucik Jogan FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pobočje Črne proge v Leviju je prekrito s 70-odstotnim deležem recikliranega snega iz prejšnje zime. Kljub neobičajno topli jeseni in zgodnji zimi priprave na 20. jubilejno tekmovanje v Leviju potekajo skladno z načrti. Po predpisih mednarodne federacije mora biti na progi vsaj 60 cm snega in Levi je to zahtevo izpolnil. "Čeprav je bila letošnja jesen precej topla, smo uspeli športnikom zagotoviti odlične pogoje za trening. Kakovost proge je tako visoka kot kdaj koli prej," je sporočil Petri Tuomikoski, direktor svetovnega pokala v Leviju. Po tekmah v Söldnu so skoraj vse reprezentance, ki sodelujejo v svetovnem pokalu, že v Leviju in so prispele na goro.

V Leviju je pričakovati tudi slovensko udeležbo z Andrejo Slokar, Nejo Dvornik, Ano Bucik Jogan, na debi v slovenskem dresu čaka Lila Lapanja, potem ko je ameriško reprezentanco zamenjala za slovensko. Na začetek slalomske sezone se pripravljata tudi člana moške slalomske ekipe Tijan Marovt in obetavni Miha Oserban. V manj kot treh tednih bosta v Gurglu na sporedu dva slaloma svetovnega pokala. Pomanjkanje snega na območju Alp avstrijskim organizatorjem trenutno povzroča nekaj skrbi. Tekmi sta načrtovani 23. in 24. novembra, teden dni po slalomih v Leviju. A zaenkrat je na pobočjih Gurgla, obdanih z zeleno-rjavimi travniki, viden le ozek pas tehničnega snega.

Lila Lapanja FOTO: AP icon-expand

Alban Scheiber, prvi operativec tirolskih organizatorjev, je za Tiroler Tageszeitung izrazil previden optimizem. Priznal je, da trenutne snežne razmere niso idealne, a ostaja prepričan, da bo traso mogoče pravočasno pripraviti. Po njegovi oceni je "pet do šest mrzlih noči" dovolj za proizvodnjo potrebne količine tako imenovanega tehničnega snega. Glede na vremensko napoved bodo prihodnji dnevi prinesli pričakovane nizke temperature. S to podporo narave organizatorji upajo, da bodo progo v Gurglu do tekmovalnega konca tedna pripravili za svetovni pokal.