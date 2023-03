Slatnar o padcu Petra Prevca: Prepričan sem, da napaka ni njegova

Prva je, da je bil varnostni zatič, ki skrbi, da smučka med skokom ostane v stiku s čevljem, počen. To se pri skakalcih pogosto dogaja in včasih je zelo težko vedeti, ali je res počen, je dodal. Druga možnost je, da se je v prostor za zatič prikradlo nekaj milimetrov snega oz. ledu, po čemer se zatič ne more zaskočiti, čeprav ima skakalec občutke, da je vse v redu.

Kaj točno je bilo krivo za padec nekdanjega dobitnika velikega kristalnega globusa, ki na srečo ni terjal hujših posledic, bo jasno popoldan, ko bo Slatnar na vpogled dobil nesrečni desni čevelj Petra Prevca. V telefonskem pogovoru nam je še zatrdil, da padec zagotovo ni posledica morebitne Prevčeve malomarnosti. "Poznam ga in vem, da je tak perfekcionist, da pred vsakim skokom najmanj trikrat preveri varnostne zatiče. To je zanj rutina."

V četrtek se je na družbenih omrežjih prvič po padcu oglasil tudi Peter Prevc. "Včasih stvari izgledajo slabo. Na srečo sem se iz padca odvalil zgolj s pretresom možganov in udarjenim hrbtom. Iskrena hvala ženi, vsem reševalcem, zdravnikom in medicinskima sestrama, ki skrbite zame, da bom iz bolnišnice odšel zdrav. Hvala vsem za spodbudna sporočila," je zapisal dobitnik štirih kolajn z olimpijskih iger.

Hrgota verjame, da se bo Prevc vrnil še močnejši

"Sigurno se te (padec, op. a.) dotakne, sploh če je tekmovalec iz tvoje ekipe. Celoten dan je bil potem občutek kar nekako čuden. Poznalo se je, da je šlo nekaj narobe. Vedel sem, da napaka ni bila njegova, da je bila napaka tehnične narave, zato nekako veš, da moraš iti vseeno na polno tudi na treningu, da moraš skočiti na polno. Upam, da se bo Pero čimprej vrnil," je na sredini podelitvi medalj z ekipne tekme padec reprezentančnega kolega komentiral Timi Zajc.

Po padcu so Prevca takoj odpeljali v ljubljanski UKC, kjer ga je še isti dan obiskal selektor Robert Hrgota. "Peter se drži in je zelo pozitiven. Od udarca bo še nekaj časa čutil bolečine. Ampak hvala bogu so samo bolečine, brez večjih posledic. Če bo vse v redu, bo v četrtek zapustil bolnišnico in šel v domačo oskrbo, da se spočije in odmisli vse skupaj. Verjamem, da se bo vrnil še močnejši," je pomiril Hrgota.