Za dve minuti predolga pot na vrh letalnice

Vse prisotne na letalnici v Oberstdorfu in televizijske gledalce je med prvo serijo ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih šokiral prizor letečih smuči, ki so švignile mimo Norvežana Mariusa Lindvika, ko se je ta že pripravljal za skok. Izkazalo se je, da so navzdol pobegnile smuči Domna Prevca.

Peter Slatnar je za našo televizijo pojasnil, da je fizioterapevt Lojze Petek takoj stekel v iztek in pograbil smučko, ki se je pripeljala tja. Vprašanje pa je bilo, kaj je z drugo smučko.

Kot opisuje Slatnar, sta s serviserjem hitro pograbila rezervni par in stekla k dvigalu: "Vrata so se pol ure odpirala, pol ure zapirala, dve uri je vozilo navzgor," sogovornik slikovito opisuje, kako se je pot na vrh letalnice vlekla kot jara kača. Nazadnje je pot trajala predolgo. "Bili smo dve minuti prepozni in smo zamudili protokol, ki ga predpisuje Fis," pojasnjuje Slatnar.

Kot pravi slovenski inovator, je sama zveza Fis v nekem trenutku sicer priznala pritožbo, nato pa jo z glasovanjem ovrgla. "En kup dogodkov je bilo, splet okoliščin, ki se pač ne bi smele zgoditi," meni.