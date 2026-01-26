Naslovnica
Zimski športi

Za dve minuti predolga pot na vrh letalnice

Ljubljana, 26. 01. 2026 16.59 pred 38 minutami 2 min branja 4

Avtor:
T.H.
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka

"Ko smo opazili, kaj je, smo se še nekoliko pošalili, češ, zastonj reklama, enemu od predskakalcev je smučka pobegnila. Potem pa panika, kaj narediti," se drame nedeljskega večera za našo televizijo spominja razvijalec skakalne opreme Peter Slatnar, ki je spregovoril za nocojšno oddajo 24UR.

Vse prisotne na letalnici v Oberstdorfu in televizijske gledalce je med prvo serijo ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih šokiral prizor letečih smuči, ki so švignile mimo Norvežana Mariusa Lindvika, ko se je ta že pripravljal za skok. Izkazalo se je, da so navzdol pobegnile smuči Domna Prevca.

Preberi še Norvežani zgroženi: 'Če bi smuči padle sekundo kasneje ...'

O tem, da je nejasnosti okoli pobeglih smuči Domna Prevca še vedno veliko, bo govora tudi v nocojšnji oddaji 24UR, ki se bo začela ob 18.55.

Peter Slatnar je za našo televizijo pojasnil, da je fizioterapevt Lojze Petek takoj stekel v iztek in pograbil smučko, ki se je pripeljala tja. Vprašanje pa je bilo, kaj je z drugo smučko.

Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
FOTO: Profimedia

Kot opisuje Slatnar, sta s serviserjem hitro pograbila rezervni par in stekla k dvigalu: "Vrata so se pol ure odpirala, pol ure zapirala, dve uri je vozilo navzgor," sogovornik slikovito opisuje, kako se je pot na vrh letalnice vlekla kot jara kača. Nazadnje je pot trajala predolgo. "Bili smo dve minuti prepozni in smo zamudili protokol, ki ga predpisuje Fis," pojasnjuje Slatnar.

Vrh letalnice v Oberstdorfu je bil predaleč
Vrh letalnice v Oberstdorfu je bil predaleč
FOTO: AP

Kot pravi slovenski inovator, je sama zveza Fis v nekem trenutku sicer priznala pritožbo, nato pa jo z glasovanjem ovrgla. "En kup dogodkov je bilo, splet okoliščin, ki se pač ne bi smele zgoditi," meni.

Preberi še 'Pravila so pravila, takšno je življenje'

Presunilo pa ga je, ko je videl, kako so drugi tekmovalci na naletu bodrili Domna: "Navijali so za to, da bi lahko skočil, prigovarjali FIS-ovim ljudem, da morajo pustiti neko pošteno igro."

Sogovornik omenja tudi dejstvo, da posnetka dogajanja na vrhu letalnice ni, čeprav so bile kamere vsepovsod. "Potrjeno je, da je kamera tam bila, kamere so bile vsepovsod, čisto nove," opominja tudi na okroglo, 360-stopinjsko kamero, ki ves čas snema.

pobegle smuči Domen Prevc Oberstdorf Peter Slatnar

Slovenska smučarska zveza nad FIS tudi z uradno pritožbo

'Sramota za FIS, sramota za Oberstdorf ... ker to se ne dela!'

Kucel
26. 01. 2026 17.27
Če bi se to zgodilo Avstriji, Nemčiji, Norveški, Japonski in bi tekmovalca pustili skočiti bi vsi Slovenci ponoreli, da kršijo pravila. Dajmo biti malo realni.
Odgovori
-2
0 2
Gutenberg
26. 01. 2026 17.22
Posnetek bo prej ali slej prišel v javnost.
Odgovori
+3
3 0
jesenvoyo
26. 01. 2026 17.24
Če ni bil uničen pa mogoče res.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
26. 01. 2026 17.37
Posnetka ni več. So poskrbeli za to.
Odgovori
0 0
